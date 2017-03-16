Французскую компанию подозревают в фальсификации данных о содержании вредных веществ в выхлопных газах



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Вслед за немецким Volkswagen на манипуляциях с вредными выбросами попалась французская Renault. Правоохранители подозревают, что автомобильная компания занималась фальсификацией данных о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей своих авто на протяжении последних 25 лет, пишет издание The Independent.

В правоохранительных органах отмечают, что вся ответственность за подобную политику Renault лежит непосредственно на руководстве компании, а в частности на ее главе Карлосе Гоне. В случае признания Renault виновной в фальсификациях, компания может быть оштрафована на 10% годовой выручки, что составляет около 3,5 миллиарда евро.

Французская прокуратура начала расследование в отношении Renault в начале текущего года. Произошло это после того, как в французских СМИ появилась информация об искажении результатов тестов о содержании вредных выбросах в выхлопных газах дизельных двигателей Renault. Так, например, речь шла о том, что объемы выбросов Renault Captur превышают допустимые на 377%, а Clio IV — на 305%.

Напомним, грандиозный скандал, получивший в прессе название "дизельгейт", разразился в сентябре 2015 года после того, как власти США вскрыли махинации концерна Volkswagen с экологическими замерами. В итоге группа потеряла 36% рыночной стоимости, а также лишилась гендиректора - Мартина Винтеркорна и главы Skoda Винфрида Фаланда.

Позже "дизельгейт" перекинулся на бензиновые авто компании. Проблема затронула многие модели концерна, произведенные брендами Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. На фоне скандала концерн даже принял решение изменить корпоративную стратегию и отказаться от использования в рекламных кампаниях знаменитого слогана "Das Auto".