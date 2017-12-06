13 способов выделиться среди конкурентов, применяя маркетинговые технологии

Владислав Бермуда, автор колонки

У любого бизнеса есть клиенты в интернете. Конкуренция у интернет-магазинов еще выше, чем в офлайне. Чтобы выделиться среди конкурентов и продавать больше, необходимо осваивать и внедрять новые маркетинговые технологии. Порой, достаточно простое маркетинговое решение позволяет маленькому интернет-магазину вырасти до крупной корпорации.

1. Акция: товар по себестоимости

Один из товаров в вашем магазине можно сделать по наиболее выгодной цене. Вы делаете обширную рекламную компанию со своим предложением. Посетители сайта заходят в интернет-магазин за покупкой, так как цена действительно привлекательная. Ваша задача сделать так, чтобы посетитель купил еще какой-то товар.

2. Интернет-магазин, где товары можно купить дешевле себестоимости

Товары выкладываются на виртуальной витрине, но цена не показана. Чтобы узнать цену, нужно кликнуть на кнопку уточнения цены, этот клик стоит для потребителя 50 рублей. С каждым кликом цена товара (например, айфона) становится на 50 рублей меньше. Каждый последующий потенциальный покупатель может купить товар дешевле (шаг кратен 50 рублям). Таким образом, цена может быть ниже закупочной в несколько раз. Давать возможность купить дешевле себестоимости – хороший ход, который привлекает внимание.

Инструмент отлично работает, но его внедрение требует вмешательства программиста. Прежде чем начать шоппинг каждый пользователь должен зарегистрироваться и разрешить списание средств с карты. Деньги за клики должны списывать мгновенно, а не с утомительными запросами дополнительной информации и бесконечными подтверждениями.

3. Продажа на криптовалютных площадках

Размещение товаров на торговых площадках, принимающих к оплате криптовалюту, набирает все большую популярность. К преимуществам шоппинга за криптовалюту относится:

безопасность, сделки отражаются в кошельке, криптовалюта надежно защищена от интернет мошенничества,

платежи осуществляются моментально,

вы не привязаны географически к региону или банку, рекордно низкие комиссии, так как посредника нет.

Сегодня рассчитаться криптовалютой за покупку можно на OpenBazaar. Еще одна площадка выходит на ICO – Bazista. Глава Alibaba Джек Ма в своем интервью заявил, что за криптовалютой будущее, и его специалисты уже разбираются с этим вопросом.

4. Добавочная ценность к товару

Пообещайте клиенту за покупку то, что действительно его удивит и вызовет Вау-эффект. Мощная добавочная ценность хорошо стимулирует спрос как в интернете, так и в торговом центре. Например: За покупку на определенную сумму, предоставляйте 4 часа прогулки на яхте.

Покупатель может получить бесплатную прогулку под парусом за привычные покупки, которые он так собирался сделать. Яхтклуб получает потенциального клиента. Во время промо прогулки появляется возможность продать обучение или тур. Вы увеличиваете продажи, повышаете средний чек, запускаете волну сарафанного радио благодаря информационному поводу вокруг вашего бизнеса.

Все что остается сделать – договориться с яхтклубом о предоставлении прогулок по себестоимости и включить их в цены своего магазина.

5. Позиционирование в узкой нише

Если лет десять назад был популярен ассортимент, то сейчас потребители любят узкое направление, но в самом лучшем качестве. Если взять пример из офлайна, то разберем частную медицину: или многопрофильный центр с большим количеством специалистов, или узкоспециализированная клиника, которая только и занимается лечением ЛОР органов. При боле в ухе, вероятнее всего Вы пойдете к узкому специалисту.

Если у Вас интернет-магазин с галстуками, то клиенты будут к Вам идти и знать, что у вас большой выбор, лучшее качество. А не типовые модели (лишь бы был ассортимент). Придет к Вам клиент за галстуком, а дополнительно может взять носки, запонки, клипсы, бабочки.

6. Консалтинг, продажа через экспертность

Прежде чем предлагать товар, попробуйте выяснить, что вообще нужно вашей целевой аудитории. Зная потребности, Вы сможете сформировать предложение более точечно.

Проконсультируйте клиента бесплатно и помогите ему найти решение его проблемы.

Механизм прост: сделайте посадочную страницу, с которой можно получить консультацию, чек лист, список рекомендаций, видеоурок.

Таким образом, Вы можете пообщаться с клиентом, предложить ему что-то, а также собрать базу клиентов. Емэйлы и номера телефонов пригодятся для рассылок.

7. Создание клуба покупателей

Например, чтобы продвигать турбазу, где можно рыбачить, создается сообщество в интернете любителей рыбалки, отлично подойдут соц. сети. Вы должны дать членам сообщества познакомиться, пообщаться, сделать необходимость встречи, и уже тогда предложить место встречи – турбазу.

Вы создаете Комьюнити под свой интернет-магазин или бизнес.

8. Бесплатная доставка

Этот маркетинговый ход достаточно распространен, и он отлично работает. Способы его можно разнообразить:

Мужчина заказывает рубашку с доставкой. Курьер – красивая девушка, с собой она взяла еще несколько рубашек, галстук, носки, майку, брюки. Девушка – профессиональный имидж-консультант. К рубашке она быстро и профессионально подбирает образ целиком. При внедрении этой технологии продажи, ни один клиент не останется после доставки с одной лишь рубашкой.



Служба экстренной доставки рубашек. Если мужчина вылил на себя кофе / испачкался чернилами / помадой / прожег рубашку, а ему срочно необходимо выглядеть с иголочки, он может заказать рубашку с экстренной доставкой. Уникальность в том, что доставят три отглаженных чистых рубашки на плечиках. Три, чтобы подобрать идеальный размер. Здесь рубашка решает проблему, и важна оперативность.



9. Благотворительность

Клиенты будут относиться более лояльно, если Вы дадите понять, что часть денег отправляете на благотворительность. Таким образом, проект приобретает социальную значимость. Помощь слабым – естественная потребность человечества.



10. Верни старую вещь и получи скидку на новую

При этом старая вещь отправится в детский дом. Вы помогаете клиентам избавиться о старой вещи, даете за не бонус. Этот маркетинговый ход весьма популярен при обмене старой мебели на новую, при продаже бытовой техники. Поскольку новая одежда нужна всегда, то в этой нише, акция «заберем старое» будет как нельзя кстати.

Упоминание детского дома – хороший пиар-ход, инфоповод и социальная значимость проекта.

11. Возможность возврата потраченной суммы на обучение для всей семьи

Вы можете договориться с образовательной площадкой studyon.guru о предоставлении вашим покупателям образовательных продуктов. Социальная значимость, общественная лояльность, вау-эффект, мощная дополнительная ценность, сарафанное радио вокруг вашего магазина – все это Вы получите, предоставляя возможность возврата средств с последующей тратой на образование.

12. Кросс-маркетинговый проект

Можно создать кросс-маркетинговый проект, который позволит собрать подарки и прикрепить их в качестве дополнительной ценности в магазине-партнере. Например, Ваш потребитель покупает весы напольные, а ему дается скидочный купон или бесплатный сеанс массажа, консультация диетолога. Приятный подарок с одной стороны, и возможность консультационной продажи с другой.

13. Дополнительные продажи к основному продукту

Клиент купил дерево, логичным решением будет позвонить ему через полгода и предложить удобрение, которое закончилось. Клиент заказал по интернету рубашку с примеркой, девушка-курьер примеряет рубашку вместе с галстуком, вероятнее всего, галстук тоже будет куплен. Интернет-магазин для взрослых. Рассылка писем на электронную почту с каталогом или новыми моделями продукции простимулируют спрос и напомнят о существовании магазина.

Затраты на маркетинг должны окупаться в несколько раз. Я подобрал для Вас фишки, которые, по моему мнению, лучше всего работают в интернет-продвижении. Внедряйте в свой онлайн бизнес маркетинговые инструменты, которые действительно удивят ваших клиентов, тогда продажи вырастут и закрепятся на новом уровне.

Владислав Бермуда

Основатель первой в России кросс-маркетинговой платформы «Личный бонус»

Сооснователь сервиса бесплатных авиаперелетов «Летайбесплатно», писатель.