Президент предложил Госсовету разработать стратегию в сфере защиты прав потребителей



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Объем потребления в России за последние 25 лет вырос в номинальном объеме в «сотни раз». Об этом заявил Владимир Путин во время заседание президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей.

«Произошел многократный, хочу это подчеркнуть? - многократный рост потребления товаров и услуг: в номинальном выражении более чем в 500 раз», - заявил президент. Для сравнения он привел данные статистики, так, в 1992 году товарооборот составлял более 5 млрд руб., а в 2013 году показатель вырос до 2,3 трлн руб. Одновременно с этим выросло и количество обращений россиян по поводу защиты прав потребителей выросло в 100 раз.

На фоне этого Владимир Путин предложил разработать стратегию в сфере защиты прав потребителей. «Задачи защиты прав потребителей невозможно решать раз и навсегда каким-то одним способом. Они тесно связаны с развитием экономики, появлением новых товаров и услуг. Поэтому мы должны уметь прогнозировать будущие риски и своевременно на них реагировать. Пришла пора разработать стратегию государственной политики в этой сфере», - отметил президент.

Особое внимание Владимир Путин попросил уделить защите прав потребителей, приобретающих товары и услуги через интернет. По его словам, электронная коммерция стремительно растёт, привлекая большим выбором товаров, лучшими ценами, удобством самих покупок. При этом на людей обрушивается лавина рекламы, далеко не всегда достоверной. Нередко отсутствует полная информация о продавцах, исполнителях, компаниях, осуществляющих сбор заказов и их доставку. В таких случаях велика вероятность приобретения некачественных товаров и сомнительных услуг.

«В этой сфере также требуется широкая просветительская работа. Повторю, сегодня это ключевая задача, и для её реализации нужны конкретные, действенные механизмы и инструменты», - подчеркнул Владимир Путин.