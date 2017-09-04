Они готовы рассматривать такую возможность и вести переговоры



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В соцсетях появилась информация о том, что управляющий партнер агентства SNMG Денис Терехов вел переговоры о покупке популярного анонимного Telegram-канала «Беспощадный пиарщик». Сначала обсуждалась сумма в размере 2 млн. рублей, затем 2,5 млн. рублей плюс еще 2,5 млн. рублей от доходов в течение полугода (всего 5 млн. рублей).

Владельцы «Беспощадного пиарщика» через переговорщика объявили, что канал стоит 10 млн. рублей, и сделка не состоялась.

Авторы «Беспощадного пиарщика» подтвердили Sostav.ru эту информацию, ответив в свойственной каналу манере: «Анонимный источник, близкий к телеграм-каналу «Беспощадный пиарщик», подтверждает, что собственник канала знаком с публичным предложением о выкупе канала за 5 млн рублей (2,5 млн + 2,5 млн от доходов в течение 6 месяцев) и готов вести переговоры о продаже канала за сумму не менее 10 млн».

Кроме того, в соцсетях обсуждалось, что канал «Беспощадный пиарщик» могу вести директор по связям с общественностью Яндекса Очир Манджиков, редактор газеты «Ведомости» Елизавета Серьгина и заместитель директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи РФ Дмитрий Захаров.

UPD Очир Манджиков сказал Sostav.ru: «Не имел и не имею никакого отношения к каналу. По всей видимости, зря не веду ни один канал, раз такие деньги (если верить написанному) предлагают за такое. Куда катится мир?! Читаю мало каналов, времени совсем нет, самый любимый вот этот https://t.me/desprod. А вообще советую побольше общаться с близкими, гулять, путешествовать, читать книги и заниматься другими приятными делами».

У популярного в медиасообществе Telegram-канала более 14 тысяч подписчиков.