В ближайшее время он покинет страну



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Демьян Кудрявцев, которому принадлежат «Ведомости» и другие активы на медиарынке, лишен российского гражданства, сообщает РБК. Сейчас Кудрявцев, гражданин Израиля, находится в России на основании действий режима безвизового въезда — 90 дней пребывания (на каждые 180 дней в году), которые закончатся в ближайшие дни.

Решение о лишении Демьяна Кудрявцева российского гражданства было принято Министерством внутренних дел 2 февраля 2017 года, российский паспорт он сдал 16 марта.

Право лишить Кудрявцева гражданства появилось у МВД в 2016 году. Главное управление МВД по вопросам миграции (бывшая Федеральная миграционная служба) выиграло дело о признании ложными сведений, предоставленных Кудрявцевым для получения гражданства, указывает РБК. Сам бизнесмен отмечал, что ложной информации не давал.

Демьян Кудрявцев — бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» и основатель коммуникационного агентства «Ясно Communication». В 2015 году его семья приобрела у Pearson, Dow Jones и Sanoma доли в газете «Ведомости», The Moscow Times и ряде проектов «Юнайтед Пресс».