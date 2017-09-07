В издательском доме сообщили, что информация о продаже не соответствует действительности

Владелец российского журнала Forbes Александр Федотов возобновит переговоры о покупке журнального издательства Conde Nast, выпускающего Vogue, GQ, Glamour, AD, Tatler, сообщает RNS.

Переговоры уже состоялись зимой, бизнесмену, главным образом, был интересен журнал Vogue. В сентябре переговоры возобновятся.

«Я планирую возобновить переговоры по покупке Conde Nast Россия, мне он интересен как комплементарный актив для медиахолдинга ACMG, по разумной цене конечно. Думаю, в сентябре», — сообщил Федотов.

Однако в издательском доме заявили, что его активы не продаются и информация не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что сам Федотов получает предложения о продаже Forbes. Так, накануне стало известно, что интерес к изданию проявляет бизнесмен Григорий Березкин. Он заявил, что готов купить Forbes по разумной цене.