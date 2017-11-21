Интернет-издание также занимается организацией соревнований и в будущем намерено создавать собственные команды игроков



Depositphotos

Владелец и глава холдинга News Media Арам Габрелянов инвестировал в новое интернет-издание о киберспорте Mid.tv, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей издания.

Сам Габрелянов подтвердил инвестирование и подчеркнул, что потратил «гораздо больше, чем в среднем вкладывает в стартап». Например, в октябре он вложил около 3 млн долларов в платформу «Хайп». При этом Габрелянов согласен, что СМИ о киберспорте могут быть не совсем перспективны, но добавляет, что Mid.tv занимается также организацией соревнований и намерено создавать собственные команды игроков.

Руководит проектом Владислав Казаков, который также возглавляет «Хайп». Главный редактор издания — Максим Ханов, ранее занимавшийся развитием мобильных проектов Rambler&Co.

Mid.tv — новое издание о киберспорте, которые ориентировано сразу и на начинающих, и на профессиональных игроков. Издание намерено продвигать киберспорт как спорт настоящего и будущего и сделать его таким же популярным, как футбол или хоккей.

Эксперты отмечают, что в России уже есть несколько СМИ о киберспорте (Cybersport.ru, тематические разделы на Championat.com и на Sports.ru), а потенциал таких изданий ограничен из-за наличия медиа контента на самой популярной платформе видеостриминга Twitch, дороговизны создания контента по теме и сложность вовлечения широкой геймерской аудитории.

Арам Габрелянов стал активно финансировать стартапы с 2016 года. Ранее он делал ставку на классические СМИ, а сейчас переходит к производству мемов и прочих интернет-форматов. Самые известные его проекты: Mash, агентство нативной рекламы «Изюм» и сервис по продаже рекламы «Файв Паблик».