Суд отклонил требования компенсации экс-сотрудника за увольнение по собственному желанию



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Пресненский районный суд отказался удовлетворить иск бывшей журналистки Forbes Елены Зубовой к издателю журнала Александру Федотову, сообщает "Коммерсант".

В ноябре 2016 она и другие сотрудники издания обвинили владельца журнала во вмешательстве в редакционную политику спустя месяц Зубова сообщила, что уходит по собственному желанию и оценила своё увольнение в одну годовую зарплату и небольшую компенсацию за моральный вред. Накануне суд отклонил исковые требования Зубовой.

«Я удовлетворен тем, что суд не поддержал ее заявление, которое я считаю эмоционально окрашенным, — выразил свое мнение главный редактор Forbes Николай Усков. — Редакция Forbes всегда придерживалась и придерживается высоких стандартов независимой журналистики. Меня удивили претензии, которые возникли у нашей бывшей коллеги Елены Зубовой к издателю Forbes. В соответствии с законом о СМИ и уставом Forbes редакция самостоятельно определяет редакционную политику издания. Ни одна из статей Елены не была снята из номера или электронной версии издания, никто не указывал ей, какую тему выбрать, а от какой отказаться».

Стоит отметить, что чуть больше месяца назад бывшему вице-президенту ИД ACMG, в который входит российский Forbes, Наталье Гандуриной удалось отсудить у издателя журнала 4 млн рублей компенсации и 50 тысяч морального ущерба. Гандурина покинула холдинг, отказавшись назвать причины такого решения.