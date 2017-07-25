Во втором квартале 2017 года Omnicom заработала на 2,4% меньше, чистая прибыль выросла всего на 0,8%

Доходы коммуникационной сети Omnicom Group, владеющей BBDO, OMD и другими рекламными группами, во втором квартале 2017 года снизились на 2,4% до $3,79 млрд., следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль выросла на 0,8%, до $328,6 млн.

Рекламное направление Omnicom выросло на 4,2%, PR просел на 0,3%. Компания показала наибольший органический рост на Ближнем Востоке и в Африке (+20%), наименьший – в Северной Америке (+0,2%).

Omnicom Group – глобальная коммуникационная сеть, в которую входят группы рекламных агентств BBDO, DDB и TBWA, медиагруппы OMD и PHD. Более 1,5 тыс. агентств, связанных с Omnicom, обслуживают более пяти тысяч брендов по всему миру.