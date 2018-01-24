С его помощью пользователи смогут разместить свои статьи, проиллюстрировав их фотографиями и видеоматериалами

«ВКонтакте» запустила редактор статей для пользователей и сообществ социальной сети. Новый формат поможет делиться объёмными публикациями с текстом, к которым можно прикреплять фото, видео и анимацию.

Максимальный объем текста, который можно загрузить в редактор, составляет 70 тысяч символов, все изменения в нем сохраняются автоматически каждые две минуты. Авторы материалов получат доступ к расширенной статистике с количеством просмотров, географией и другими показателями в случае, если статья наберет более 100 просмотров.

Чтобы создать статью, пользователю нужно выбрать соответствующий значок в меню для написания поста или на личной странице группы.

«В конце декабря доступ к редактору статей получили первые пользователи и сообщества, среди них — авторы с отметкой «огонька» от алгоритма «Прометей». Сервис стал востребованным, за время тестирования опубликовано свыше 8 тысяч статей», – отмечает Сергей Паранько, директор по медийной экосистеме «ВКонтакте».

Впервые о новых инструментах для издателей представители «ВКонтакте» рассказали в сентябре 2017 года. Тогда в мобильных приложениях социальной сети появился раздел с рекомендациями и запустилась программа поддержки талантов. Алгоритм «Прометей» отмечает знаком «огонька» интересных авторов и в течение 7 дней их записи чаще показываются целевой аудитории.