Соцсеть пополнила нишу, которую занимют Tinder, Badoo и другие

В каталоге приложений «ВКонтакте» появился сервис «Знакомства». Приложение поможет встретить новых друзей или даже найти любовь.

Перед тем, как начать пользоваться приложением, нужно кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников. Каждую анкету можно отметить лайком или пропустить. Если симпатия взаимна, пользователи смогут пообщаться прямо внутри приложения. «Знакомства» можно добавить в любую группу — в приложении будут отображаться подписчики паблика.

Принцип работы приложения аналогичен популярному сервису знакомств Tinder. Пользователи обмениваются взаимными «лайками», после чего у них появляется возможность начать переписку внутри приложения.

Напомним, что вчера Tinder запустил ленту новостей для пользователей по всему миру. Им стали доступны последние опубликованные фото в Tinder, публикации в Instagram и обновления аудиозаписей в Spotify.

