Новая функция позволит узнавать больше о людях, с которыми образована пара

Сервис знакомств Tinder запустил ленту новостей. Теперь пользователи смогут видеть обновления пар, собранные в одном месте, сообщается в блоге компании.

В приложении появился раздел Feed, где можно смотреть обновления от людей, которые проявили к пользователю взаимный интерес. В ленте будут показаны последние опубликованные фото в Tinder, публикации в Instagram, обновления композиций в аудиосервисе Spotify. Публикации раздела можно прокомментировать, дважды нажав на сообщение.

Обновления должны позволить людям завязать полноценное общение и оценить, насколько они подходят друг другу.

«Лента — это кладезь полезной информации, ведь она позволяет лучше узнавать людей, которые вам интересны. Это весело, это просто, и лента видна только вам и людям, с которыми у вас образовалась пара», — говорится в блоге Tinder.

С конца декабря 2017 лента уже тестировалась в трех странах — Австралии, Новой Зеландии и Канаде, теперь она доступна повсеместно.