Mediascope сравнила достаток пользователей социальных сетей

В 2017 году число пользователей «ВКонтакте» с уровнем достатка выше среднего на 60% превысило показатели конкурентов. На втором месте по объему обеспеченной аудитории — Instagram и «Одноклассники», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Mediascope.

180 тыс. пользователей «ВКонтакте» вошли в категорию «полный достаток», к ней также относятся 110 тыс. пользователей «Одноклассников» и Instagram, 100 тыс. — Facebook. Более 15 млн пользователей «ВКонтакте», около 10 млн пользователей Instagram, ОК и Facebook и 3 млн Twitter отметили, что «могут покупать дорогие вещи».

«ВКонтакте» также лидирует по числу пользователей, признавших ограниченность в средствах: «только на еду» хватает 1,71 млн ее пользователей, 1,23 млн таких пользователей у «Одноклассников», 990 тыс. — у Facebook, 960 тыс. — у Instagram, 270 тыс. — у Twitter.

Учитывая, что у «ВКонтакте» самая большая аудитория среди соцсетей, логично, что богатой аудитории больше там же, отмечают эксперты. Число рекламодателей «ВКонтакте» в 2017 году выросло на 87%. Дальнейший переход рекламодателей, в том числе премиальных, в интернет и в социальные сети — общерыночная тенденция, добавляет эксперт.

По данным отчетности Mail.Ru Group, выручка «ВКонтакте» за девять месяцев 2017 года выросла на 63,4%, до 9,4 млрд руб. Основную часть приносит реклама, и она по-прежнему растет быстрее общей выручки соцсети.

«Премиальные бренды рекламодателей также «не верят стереотипам о доминировании западных социальных сетей среди обеспеченных людей и все активнее продвигаются во «ВКонтакте»», – сообщает директор по продвижению продукта «ВКонтакте» Наталия Якунина.