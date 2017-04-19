Зато интернет-зависимые рынки формируют 19% экономического



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Вклад цифровой экономики в ВВП России составляет 2,4%, а мобильной экономики - 3,7%, сообщил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на форуме РИФ+КИБ 2017. Сейчас Рунет может похвастаться солидной кадровой индустрией (2,5 млн сотрудников), инфраструктурой и ПО на 2 трлн рублей и оборотом e-commerce в 1,2 трлн рублей. Однако России есть куда стремиться: в Китае цифровая экономика формирует 6,9% ВВП, в США - 5,4%, в Индии - 5,4%.

Плуготаренко считает достигнутые результаты значительными. По прогнозам РАЭК, к 2021 году вклад мобильной экономики в экономический рост составит 7,5%, а ее вклад в ВВП страны достигнет 4,7%. Если сегодня мобильная экономика создает более миллиона рабочих мест, то к 2021 году этот показатель увеличится до 1,5 млн и почти наполовину компенсирует потери от кризиса на рынке труда.

Эксперт объясняет низкую стоимость передачи данных культурой «свободного/бесплатного интернета» и государственными инвестициями в инфраструктуру. Относительно дешевы и гаджеты: средняя стоимость смартфона в России составляет 168 долларов, а в среднем по миру - 241. Кроме того, в России высокий уровень технической компетенции специалистов - наши разработчики входят в ТОП-10 по выручке в AppStore и Google Play других регионов. По объему скачивании? приложении? наша страна находится на 5 месте в мире.

В 2017 году аналитики РАЭК впервые поделили экосистему цифровой экономики на восемь хабов. В список включили направление «маркетинг и реклама» объемом 171 млрд рублей, из них 136 млрд приходится на интернет-рекламу. Аналитики подтверждают популярность нативной, мобильной рекламы и performance, распространение блокировщиков и связанный с этим пересмотр мобильного инвентаря, а также стремительное развитие programmatic. На первый план у рекламодателей выходят аналитика и качество контакта, тогда как на рынке ТВ-рекламы происходит консолидация.

Область медиа и развлечений заметно отстает от рекламы и маркетинга. Она оценивается аналитиками в 63 млрд рублей и складывает из цифрового контента, игр, социальных сетей. Согласно исследованию, в ноябре 2016 года 71,8% всего публичного контента приходилось на соцсети. Второе место занимали источники видеоконтента - YouTube и Vimeo.

Плуготаренко также рассказал об интересной тенденции: с 2015 по 2017 год отношение экспертов к законопроектам сменилось с отрицательного на положительное. В 2015 году законодательные инициативы положительно оценивали 13% экспертов, против выступал 31%. В 2017 уже 18% экспертов положительно оценивают законопроекты, и лишь 12% выступают против. Частично это объясняется уменьшением числа инициатив, в том числе за счет PR-инициатив отдельных депутатов. Вместе с тем РАЭК наблюдает постепенное налаживание взаимодействия отрасли с государством.