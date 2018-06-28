Больше всего во время мундиаля в России тратят туристы из США, Китая и Мексики

В первые дни Чемпионата мира по футболу в России иностранные гости потратили в Москве по картам Visa 1,7 млрд руб. Среди других городов, где иностранцы потратили больше всего, названы Санкт-Петербург (506 млн руб.), Сочи (104 млн руб.), Казань (71 млн руб.) и Екатеринбург (48 млн руб.), сообщает РБК со ссылкой на данные платёжной системы.

Самыми расточительными иностранными гостями оказались туристы из США, на втором месте — Китай, на третьем — Мексика. Меньше всего потратили представители Королевства Тонго. Доля бесконтактных платежей, включая смартфоны, браслеты и кольца, на всех стадионах составила 54%. Причем владельцы российских карт Visa чаще иностранцев предпочитали такой способ оплаты — 66% против 34% соответственно.

Больше всего иностранные туристы в городах проведения Чемпионата тратили на гостиничные услуги, одежду и рестораны и кафе. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3575 руб. Лидером по объемам транзакций среди стадионов стала московская арена «Лужники», где зрители потратили 139 млн руб., из которых чуть больше половины — 71 млн руб. — потратили иностранцы, а 68 млн руб. — россияне. Меньше всего потратили болельщики на стадионе в Калининграде — 16,5 млн руб. Размер среднего чека на всех стадионах составил 1682 руб.

Самым «дорогим» матчем с точки зрения объемов платежей по картам Visa стал матч между сборными России и Саудовской Аравии, который проходил в «Лужниках» в день открытия Чемпионата 14 июня. На втором месте среди самых посещаемых туристами матчей была игра между сборными Германии и Мексики, которая прошла в «Лужниках» 17 июня.

Чаще всего на стадионах болельщики приобретали еду и напитки, на втором месте — сувениры. Российские болельщики совершили почти в два раза больше транзакций для оплаты еды и напитков по сравнению с иностранцами, в то время как в магазинах со спортивной атрибутикой количество транзакций по российским и зарубежным картам практически равное. При этом средний чек по иностранным картам Visa в полтора раза выше в обеих категориях.

Напомним, Visa является официальным партнером FIFA и глобальным спонсором Чемпионата мира, поэтому расплатиться на стадионах, где проходят матчи мирового первенства, можно только картами Visa или наличными.