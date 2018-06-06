Карты «Мир» и MasterCard не будут приниматься на объектах Чемпионата

На стадионах во время проведения Чемпионата мира по футболу будет доступна безналичная оплата только картами платежной системы Visa. Такие привилегии компания получила традиционно, как глобальный спонсор мероприятия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора департамента управления рисками Visa Эвелину Нечипоренко.

Карты других платежных систем, в том числе «Мир» и MasterCard, не будут приниматься на стадионах. Если же болельщик придет на стадион с картой другой платежной системы и без наличных, то он сможет получить предоплаченную карту Visa Альфа-банка и перевести на нее деньги с помощью мобильного приложения своего банка.

Руководитель комитета по защите имущественных прав ФИФА, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, пояснил, что при проведении крупных спортивных мероприятий соглашения на оказание отдельных услуг заключаются только с официальными спонсорами, именно поэтому на стадионах будет лишь одна платежная система. Аналогичные эксклюзивные права Visa имеет и на Олимпийских играх до 2020 года.

По мнению юристов, в случае с ЧМ-2018 ситуация не столь однозначна, ведь Чемпионат проходит в России. По закону торговые точки с оборотом более 40 млн руб. в России обязаны принимать карты «Мир», и отказ является нарушением прав потребителей, особенно учитывая, что это национальная российская карта. Однако в данном случае национальная платежная система не намерена соревноваться на ЧМ-2018 с Visa.