Возглавит команду болельщиков Александр Кержаков

До главного спортивного события в России в этом году остается чуть больше трех месяцев. Партнеры и главные спонсоры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 запускают свои тематические кампании.

Visa — официальный партнер FIFA в категории платежных услуг — объявила о запуске онлайн-конкурса для набора в свою команду болельщиков на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

Оказаться на футбольном поле в финальный день соревнований может любой владелец карты Visa, зарегистрировавшийся в программе «Попади на Чемпионат мира по футболу FIFA с Visa!», запущенной в преддверии Чемпионата.

Для участия в отборе необходимо совершить платеж с помощью карты Visa и зарегистрировать чек на сайте fifa.visa.ru. В результате онлайн-конкурса будут определены пять победителей, которые смогут совершить тур по стадиону и выйти на поле в финале FIFA в составе команды Visa. Возглавит команду Александр Кержаков.

Помимо туров по стадиону разыгрываются 50 поездок на матчи Чемпионата, 500 сетов болельщика и другие призы. Участвовать в акции могут все совершеннолетние граждане Российской Федерации, владеющие картой Visa.

Интегрированная кампания была разработана агентствами BBDO Moscow и Proximity. Запуск онлайн-конкурса состоялся 5 февраля, а завершится прием заявок в апреле.