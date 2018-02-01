Девушки по имени Вика настояли на изменении рекламного ролика

В 2017 году бренд презервативов Durex запустил новую рекламную кампанию, состоящую из двух роликов. Сюжет одного из видео возмутил девушек-тезок главной героини — Вики.

Голос за кадром рассказывает зрителю о девушке Вике, описывая ее исключительно с привлекательной стороны — она очаровательная, романтичная и веселая. Однако уже в следующем кадре настроение ролика меняется, ведь несмотря на очарование, у девушки — сифилис, и она о нем не знает. Реклама призывает не забываться даже в окружении самых красивых девушек и всегда иметь с собой Durex. Ролик широко транслировался при подключении к сети Wi-Fi.ru.

Данный ролик возмутил девушек-тезок главной героини. Они сообщают, что их имя стало поводом для насмешек, а предположение, что у них (как и «у той Вики») может быть сифилис и вовсе — оскорбляет. Обиженные тезки написали жалобу в компанию, вероятно, именно после этого обращения ролик был изменен, а имена в нем больше не фигурируют.

Идея рекламой кампании не является российской, в оригинальном видео девушку зовут Кейт. О прецендентах возмущения девушек с этим именем не сообщается.

Второй ролик кампании снят по аналогии: в нем рассказывается о молодом человеке, который тоже весьма хорош собой, но у него гонорея. Персонажа видео зовут Руслан, но его тезки свое негодование пока не выразили.