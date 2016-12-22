В костюме Санты



Иллюстрация: Скриншот ролика

Samsung и популярный видеоблогер Кейси Нейстат провели впечатляющий эксперимент с дроном. Компания создала беспилотник, способный не просто тянуть человека, но и поднять его в воздух. Благодаря ему Нейстат эффектно пронесся на сноуборде по заснеженным улицам финского Рованиеми, а также полетал над городом и его окрестностями.

Именно сноуборд принес видеоблогеру настоящую славу: ролик, где он катается по Нью-Йорку, набрал более 15 млн просмотров на YouTube. Недавно Нейстата пригласили работать в CNN. С его помощью телекомпания намерена привлечь молодую аудиторию.

В видео, снятом при участии Samsung, Нейстат одет в костюм Санта Клауса, и неспроста: Рованиеми — столица административный центр Лапландии и родина рождественского персонажа.

Отметим, что дронбординг известен и в России. В январе 2016 года героем Рунета стал пользователь Valplushka, приспособивший квадрокоптер для катания на сноуборде. Самодельная конструкция позволяла передвигаться маленькому ребенку.

Тогда же китайские инженеры представили Ehang 184 — первый в мире пассажирский дрон. Беспилотный летательный аппарат управляется автоматически и может перемещать одного пассажира — к примеру, оператора камеры.

Ролик, который сделал блогера знаменитым. Как использовать сноуборд в городе.