Опцию уже протестировал французский футбольный клуб Olympique de Marseille

Viber запускает чат-пространство «cообщества», в котором одновременно могут общаться и обмениваться контентом до 1 миллиарда пользователей, сообщили в компании.

Руководить сообществами будут суперадмины, которые в свою очередь смогут добавлять участников в группу и присваивать им статус администраторов или суперадминистраторов, блокировать участников, решать, могут ли они участвовать в обсуждениях и приглашать новых членов в сообщество. Для продвижения своего сообщества модераторы смогут сделать его общедоступным, активировав возможность перехода по ссылке, или в любой момент отключить эту опцию. В сообществах будут отображены только имена пользователей, а номера телефонов и другая личная информация – скрыты от других участников. В отличие от текущих групп, в сообществах новые участники будут видеть всю историю сообщений за весь период существования группы.

Благодаря многоуровневому управлению и широкому функционалу для модерации сообщений, администраторы сообществ получат возможность совершенствовать продукт и формировать группы единомышленников на основе общих интересов, переживаний, стремлений и других факторов.

Viber также представит новые функции для монетизации, с помощью которых владельцы cообществ смогут получать прибыль, развивая свои cообщества.

«Главная цель Viber – сближение пользователей, будь то общение с близкими или знакомства, основанные на общих интересах. Общение не должно быть ограничено ничем, поэтому мы гордимся запуском новой функции. Впервые в мире сервис для обмена сообщениями способен объединить до 1 миллиарда людей с общими интересами в одном информационном пространстве. С помощью обширного спектра возможностей администраторы смогут легко управлять чатами и оказывать поддержку участникам. Количество пользователей Viber постоянно растет, поэтому мы продолжим расширять возможности для общения Viber», – сообщил Джамел Агауа, CEO Viber.

Некоторые из партнеров мессенджера уже получили доступ к обширным возможностям cообществ. Так, французский футбольный клуб Olympique de Marseille с помощью этой опции теперь предлагает фанатам эксклюзивный шанс пообщаться со звездами и руководителями команды.

Компания Minute Media, специализирующаяся на создании и распространении спортивного контента, использует cообщества Viber, чтобы дать поклонникам спорта возможность поделиться мнением. А служба цифрового контента OverDrive присоединилась к cообществам для поиска книжных клубов, созданных общественными библиотеками в США.