Мессенджер готовит почву для исполнения закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"



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Компания Viber Media, собирается открыть представительство в России, чтобы исполнять законы, касающиеся регулирования мессенджеров, сообщает RNS.

По словам топ-менеджера компании Джамала Агауа в ближайшее время компания решит, каким способом создание представительства в России будет реализовано. Акционеры уже дали на это согласие, и сейчас вопрос находится на рассмотрении совета директоров. Прогнозировать сроки открытия топ-менеджер не стал – по его словам, на утверждение советом директоров «нужно время».

«Viber готов исполнять требования российских законов, которые касаются регулирования мессенджеров. Сейчас наши юристы детально изучают законодательные инициативы, чтобы понять, как с юридической точки зрения будет зарегистрировано представительство. Но в любом случае, конечно, оно будет открыто», — сообщил он.

Напомним, что скоро в России начнут действовать поправки к действующему закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязывающие соцсети и мессенджеры, количество пользователей которых на территории РФ превышает 2 млн, создавать представительства в России.