Рекламные агенты получат 5% от контракта с клиентом, которого они привели к ритейлеру

Молодая и динамично развивающаяся сеть супермаркетов «Верный» (уже 500 магазинов по всей России, в 2019 году их будет 1200) объявила о запуске масштабной рекламной платформы.

Ритейлер пустит в свои супермаркеты банки, сети электроники, страховые компании, телеком-операторов, рестораны и других сторонних рекламодателей – тех, кто не является поставщиками и не продает в магазинах «Верный» свои товары.

«Верный» зарабатывает на рекламе поставщиков, но для того, чтобы привлечь в свою сеть как можно больше непродуктовых брендов, запускает в рамках новой платформы еще и программу «Народный агент 5%».

Эта программа дает возможность заработка для рекламных агентов через официальное оформление договора с физическим лицом. Таким образом, сторонние менеджеры по продажам и рекламные агентства получат дополнительный доход от привлечения клиентов в сеть «Верный». Ритейлер обещает рекламным агентам полную конфиденциальность информации в рамках договора «Народный агент 5%».

Рекламные форматы в рамках новой платформы включают решения на фасадах, на входе и кассовой зоне, конструкции внутри торгового зала, напольные 3D-стикеры, изображения на пакетах, BTL-активности и даже «брендирование всего магазина». При этом «Верный» готов реализовать самые смелые варианты креатива в своих супермаркетах.

По словам руководителя отдела продаж рекламы сети «Верный» Виталия Клевцова, новый канал подходит не только для имиджевой рекламы крупных брендов, но и для таргетированной рекламы вблизи супермаркетов – она заинтересует рестораны, салоны красоты, магазины техники, одежды, ювелирные салоны и др.

«У нас уже есть положительный опыт сотрудничества с ювелиркой, салонами красоты и, учитывая высокие темпы роста сети магазинов, мы обязательно будем развивать это направление. Суточная аудитория всей сети магазинов «Верный» в день уже превысила отметку 1 млн человек и может быть эффективно использована брендами. Это большой канал для продвижения, в котором можно задействовать самый смелые идеи. Мы готовы таргетировать рекламу, поскольку очень хорошо знаем своих покупателей: их пол, возраст, предпочтения, а также сколько раз и в какие дни недели они ходят в супермаркет, и другие показатели. Последний срез аудитории по всей России мы проводился в декабре 2017 года», – отмечает Виталий Клевцов.

Напомним, ранее Sostav публиковал репортаж из супермаркета сети «Верный», в котором рассказал, какие рекламные возможности предоставляет ритейлер.

«Верный» – молодая сеть супермаркетов, которую в конце 2012 года открыл Андрей Рогачев, один из создателей «Пятерочки» и «Карусели» (сейчас входят в X5 Retail Group). На данный момент «Верный» насчитывает 500 супермаркетов в российских городах-миллионниках Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. В течение 2018 года ритейлер планирует открыть 200 магазинов, а в 2019 году – еще 500.