«Вентана» намерена доказать свои авторские права на лого с помощью соцопроса

Издатель школьных пособий «Вентана-граф» заказал проведение соцопроса у «Левада Центра» с целью выявления степени нарушения авторских прав при использовании логотипа ФГОС. В издательстве «Просвещение» считают, что центр «Вентана-граф» незаконно размещает этот знак, сообщает RNS.

«У нас на стадии финализации соцопрос. По нашему заказу „Левада Центр“ подготовил опрос, были потрачены определенные средства, как минимум 1 млн рублей нашим доверителем на подготовку этого отчёта», — сообщил представитель издательства.

Претензии «Просвещения» сводятся к тому, что «Вентана-граф» выпустило более 500 наименований учебников и учебных пособий, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение». Также обложки некоторых учебников издания «Вентана-граф» схожи по стилю с обложками «Просвещения».

Таким образом, «Просвещение» требует почти 3,7 млрд рублей компенсации, а также просит признать учебники издания «Вентана-граф» контрафактными и уничтожить весь тираж. В свою очередь, «Вентана-граф» подало встречный иск к «Просвещению» в Суд по интеллектуальным правам, оспаривая саму регистрацию товарного знака, впоследствии ставшего предметом иска «Просвещения».

"Логотип, о котором идет речь, используется много лет, о чем АО «Издательство „Просвещение“ давно и хорошо известно. В связи с этим для нас тем более удивительно предъявление сейчас такого требования от нашего прямого конкурента. Со своей стороны мы считаем, что данный иск является необоснованным, и будем прорабатывать все возможные правовые механизмы для ответа», — сообщил Александр Брычкин генеральный директор ООО «Издательский центр «Вентана-граф».

Изображение, о котором спорят издательства, — знак ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты). Министерство образования утверждает эти стандарты. Знак размещен на учебниках обоих издательств, его часто используют на своих сайтах школы. При этом «Просвещение» зарегистрировало логотип с ФГОС в качестве своего товарного знака.