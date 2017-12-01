Ритейлеры связывают это с переходом населения с кнопочных телефонов на смартфоны и привлекательными характеристиками новых моделей



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Рынок смартфонов в России начинает восстанавливаться, рост продаж за 10 месяцев текущего года составил почти 10%. В этом году продано 23,2 млн устройств против 21,1 млн за аналогичный период прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ритейлеров.

В прошлом году рост продаж составил 3%, тогда как в 2015 году сократился примерно на 5,5%. Самый интенсивный рост отмечен в категории аппаратов стоимостью 10 000 – 25 000 рублей. Это связано с продолжающимся переходом населения с кнопочных телефонов на смартфоны, привлекательными характеристиками новых моделей, а также ростом интереса к бесконтактным платежам и поддерживающим их аппаратам.

Кроме того, возрождение рынка смартфонов ритейлеры связывают с увеличением ассортимента телефонов китайских производителей. Они предлагают по доступным ценам технически продвинутые устройства, которые могут конкурировать с продукцией известных международных брендов. Продажи таких устройств выросли на 41%.

Представители операторов связи объясняют тенденцию роста укреплением рубля по сравнению с прошлым годом. За счет этого многие модели подешевели. Кроме того, рост продаж связан с активным продвижением и рекламой кредитных продуктов. Если раньше рассрочка платежа предоставлялась только на флагманские модели, то теперь эта опция доступна для любого телефона. Соответственно растет спрос и на премиальные аппараты дороже 40 000 рублей. Их продажи за 10 месяцев выросли в натуральном и денежном выражении по сравнению с прошлым годом на 28%.

Восстанавливается спрос не только на смартфоны, но и на другую электронику. К примеру, растут продажи настольных компьютеров, от которых уже несколько лет не ожидалось положительной динамики. Также растут продажи мониторов и ноутбуков. При этом увеличилась средняя цена устройства. Это связано с началом восстановления экономики и платежеспособности покупателей и временем замены старой техники.