Большую часть команды составят игроки «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате мира. В основной список вошли 23 футболиста, которые сыграют на чемпионате мира 2018 года.

В список вошли:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин», Казань), Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Таким образом, в состав вошли шесть игроков «Зенита», пять — ЦСКА, три — «Спартака», по два — «Рубина», «Краснодара» и чемпиона страны «Локомотива», по одному — «Ахмата», бельгийского «Брюгге» и испанского «Вильярреала».

В окончательный состав команды не попали следующие футболисты из расширенного списка: вратарь Сослан Джанаев («Рубин»), защитники Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция) и Константин Рауш («Динамо», Москва), полузащитник Александр Ташаев («Динамо») и нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

«Состав определен, это наши лучшие игроки на данный момент. Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся. Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их», — сообщил вице-премьер России Виталий Мутко, который в декабре 2017 года приостановил деятельность на посту президента РФС.

Напомним, Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 14 июня российская команда откроет мировое первенство матчем в «Лужниках» против сборной Саудовской Аравии, 19 июня сыграет со сборной Египта, а завершит групповой раунд 25 июня встречей с уругвайцами.