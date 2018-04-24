Генеральный директор агентства Simple Sport Сергей Меньшиков и генеральный продюсер Василий Уткин рассказали о запуске агентства спортивного маркетинга и планах на будущее

В начале апреля стало известно, что спортивный журналист и комментатор Василий Уткин открывает собственное медийное агентство Simple Sport, которое будет заниматься «спортивным маркетингом в самом широком смысле этого слова».

О спорте как об эффективном канале коммуникации и о том, почему Simple Sport лучше обычных рекламных агентств, в интервью для Sostav.

Когда вы говорили о запуске агентства Simple Sport, вы говорили, что оно будет заниматься спортивным маркетингом в самом широком смысле этого слова. Как можно более конкретно определить вашу специализацию?

Василий Уткин, генеральный продюсер агентства спортивного маркетинга Simple Sport Мне кажется, вы желаете нам зла. Мы хотим, чтобы сейчас все желающие приходили к нам за любыми услугами, которые только могут быть в спортивном маркетинге! А вы сейчас хотите сузить наши полномочия. Мы сегодня были на РИФе, и в какой-то момент вытаскивали друг друга из-под желающих познакомиться и обсудить перспективы развития и возможной совместной работы, а вы хотите, чтобы мы ограничили деятельность какими-то рамками. Тем более вы спрашиваете об этом меня. Я не открою сейчас секрет, что практика рекламного бизнеса — это не моя специальность. Я, конечно, имею к этому прямое отношение и как объект рекламы, и как субъект рекламы, и как человек, который имел прямое отношение к управлению спортивными телеканалами на протяжении более чем 10 лет. Но это всё не дает мне статус специалиста в маркетинге и рекламе. Этим занимается, прежде всего, мой партнер Сергей Меньшиков, который в этом бизнесе уже много лет. Поэтому, если кто-то и будет ограничивать спектр наших услуг, то точно не я.

И всё-таки, какие направления вы в агентстве считаете ключевыми?

Сергей Меньшиков, генеральный директор агентства спортивного маркетинга Simple Sport Ключевых направлений два: работа со спортивными селебрити ( спортивные журналисты, спортсмены), полный комплекс услуг, начиная от консультационных, заканчивая ведением дел того или иного человека или организации

спортивные журналисты, спортсмены), полный комплекс услуг, начиная от консультационных, заканчивая ведением дел того или иного человека или организации создание специальных проектов на спортивную тематику — в этой среде у нас большой бэкграунд и много перcпектив, которые было бы интересно реализовать. Ранее у нас в рамках различных проектов были контакты с ХК «Спартак», например. Также к нам регулярно обращались и обращаются футбольные клубы, чтобы мы придумали им стратегию продвижения, нашли того или иного партнера на следующий сезон.

Это тесное сотрудничество непосредственно с клубами и спортивными организациями или это работа с брендами?

Меньшиков

Мы будем привлекать в том числе и бренды для того, чтобы в спорт вкладывали, чтобы он развивался. Это взаимосвязанный процесс.

Мы скорее помогаем компаниям увидеть новые возможности для эффективной и грамотной продажи продукта с использованием спорта как основного канала коммуникации.

Уткин

Давайте я вам задам простой вопрос. Это не говорит о специализации, я просто хочу пояснить, в чем заключаются новые возможности, которые может предоставить Simple Sport. Назовите, пожалуйста, пусть вы, возможно, не интересуетесь спортом настолько широко, три главные спортивные звезды на сегодня.

Смолов, Овечкин, Шарапова…

У кого из спортсменов сейчас самый большой инстаграм? Предположите.

…

Подсказка: лидер сменился на протяжении последнего полугода.

Ну, не Загитова же.

Уткин

Конечно, нет. Это Хабиб Нурмагомедов. Более 3,5 млн подписчиков. Смотрите, что характерно для других примеров — Овечкин, Шарапова — они являются звездами, потому что они большую часть времени выступают и фигурируют в общественном пространстве в Америке и в мире. Если бы они находились в России, такого бы не было.

Дело здесь не только в качестве промоушн-процессов — их у нас практически нет, они в зачаточном состоянии. Есть, например, масса продуктов, которым потенциально может быть интересен Федор Смолов — он, кстати, один из самых популярных спортсменов, выступающих в России. А почему? Потому что его интересы представляет агентство, которое занимается всеми его делами, которое в состоянии оказать консультацию по любому вопросу — житейскому, финансовому, даже юридическому, если мы говорим о новом контракте и продвижении. Смолов является, пожалуй, одним из самых популярных носителей рекламы в российском футболе.

В российских условиях бренд часто не видит потенциала в спортсмене; не знает, кто для них лучше, а кто хуже. Я не хочу сказать ничего дурного о специалистах в рекламе и маркетинге, но подавляющее большинство сотрудников, которые напрямую занимаются продвижением брендов через спорт — это девушки, которые в спорте разбираются не очень хорошо. В подавляющем большинстве случаев это скорее профессиональное сопровождение уже выбранной брендом стратегии.

Как давно у вас возникла идея создания агентства? Вы долго вынашивали эту идею?

Уткин

Скорее, искали подходящий момент. Нам нужен был партнер-инвестор.

И кто же он?

Уткин

Очень хороший человек.

А сами вкладывались?

Уткин

Ну, вы знаете, мы вкладываем, прежде всего, время и силы.

Меньшиков

Что касается вложений, я, например, участвую здесь как обладатель экспертизы в спортивном маркетинге, потому что я активно и плодотворно работаю в нем уже около 8 лет. Василий — обладатель экспертизы с точки зрения инсайда — как работает футбольный мир, как устроена коммуникация с селебрити, нетворкинг.

Чем Simple Sport смогло заинтересовать инвесторов? Своей перспективностью?

Уткин

Нам на тот момент просто поверили. Это были контакты, наработанные за время работы в медиабизнесе.

Вы сказали, что искали подходящий момент для запуска. Разве время Чемпионата мира — подходящий момент? Все крупные мероприятия для него давно раскуплены и уже готовы.

Уткин

Ну, во-первых, раскуплены и готовы все очевидные активности. *смеется*

Во-вторых, мы же говорим о хорошем времени для старта. Сейчас отличный момент для того, чтобы начинать вести коммуникацию сразу на очень высоком уровне. К нам будет приезжать огромное количество первых лиц мировых компаний, готовых погружаться в самые подробные детали возможной работы с нами. Ну, и всё-таки, удачное время — это главным образом, про организационные моменты, про партнерство.

Сейчас агентство существует только на уровне документов или у вас уже есть первые клиенты и проекты, над которыми вы работаете?

Меньшиков

Проекты начинались еще до того, как было сформировано агентство. Например, наш партнер уже на протяжении двух лет — букмекерская компания «Марафон».

Мне казалось, это персональное сотрудничество с Василием, разве нет?

Меньшиков

Фактически, да. Но это довольно большой проект, и мы полностью его ведем уже давно — от предложения до реализации. Поэтому и считаем его совместным.

Для вас самих запуск агентства спортивного маркетинга — это серьезный глобальный проект или авантюра?

Уткин

По сути, это формализация того, чем и так занимаемся. Для меня лично это, конечно, выбор дальнейшего поприща. Потому что за то время, за которое я не работаю постоянно на ТВ, я смог попробовать очень многое. Это было, конечно, очень увлекательно — прожить два года в качестве фрилансера, но сейчас мне хочется в большей степени планировать свое время и более целенаправленно использовать все наработанные контакты.

Чем лично вы будете заниматься в агентстве?

Уткин

Если отвечать предельно откровенно, то я уже давно работаю собой. Пожалуй, это максимально честный и полный ответ. А вообще мы все занимаемся всем — замечательное время стартапа.

Чемпионат мира закончится. И что дальше? Грядущая универсиада и матч Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге не будут иметь подобного масштаба. Вы будете работать на местных турнирах и с российскими брендами?

Меньшиков

У многих брендов очень ошибочное мнение о том, что только крупные спортивные события дают эффективность рекламным кампаниям. Конечно, в этот промежуток времени внимание миллионов будет приковано к тому или иному продукту. Но работа в сфере спортивного маркетинга — это не событие, это процесс.

У нас есть проект Василия «Футбольный клуб» с участием ФК «Эгриси» — на примере этого маленького клуба можно увидеть, как при грамотном процессе съемок, продвижении, создании медиа-продукта можно абсолютно реально привлекать бренды даже под клубы ЛФЛ. Что уж говорить про Премьер-лигу, где гораздо больше возможностей.

Мы сами делаем проект на YouTube, у нас есть спонсоры, мы абсолютно самоокупаемы. Поэтому на Чемпионате мира спорт не закончится, эта лишь отличная возможность для старта.

Уткин

Что касается перспектив, я слежу за политической и экономической ситуацией, знаю о сложностях перспектив. Но я уверен, что из нашей страны не собираются миллионами уезжать мужчины. И находясь здесь, они не перестанут покупать машины, бриться, покупать одежду, играть в букмекерских конторах, смотреть футбол, поэтому я уверен, что для рекламы и маркетинга в области спорта простора будет очень много и без мировых мероприятий.

Меньшиков

Мы видим не только возможности, но и спрос у аудитории.

В рамках «Футбольного клуба» у нас было мероприятие с блогером и спортивным журналистом Никитой Ковальчуком. У него есть YouTube-канал «Картавый футбол» и проект «Я — тренер»: он собрал футбольную команду, которая базируется в Санкт-Петербурге.

Мы приняли участие в одном из матчей, организовав трансляцию матча в сети — получился ивент на ровном месте без какого-либо анонсирования, кроме соцсетей. Матч в онлайн (полное видео матча здесь — прим. Sostav) посмотрело около 400 тысяч человек, это сопоставимо с телесмотрением матчей Чемпионата России по футболу.

В общем, делать интересные истории и спецпроекты не в год ЧМ — это совсем не проблема.

А в целом рынок спортивного маркетинга развит в России?

Меньшиков

Есть компании, которые этим занимаются и находятся на рынке достаточно давно. Но в большинстве своем эти компании сосредоточены на BTL-активностях, а не на спецпроектах в digital. Также очень недооценены спортивные комментаторы, которые, во-первых, имеют огромную аудиторию в соцсетях, а во-вторых, могут интересно и грамотно рассказать многое о спорте и не только. Мы хотим это популяризировать, чтобы эти личности постоянно присутствовали в медиа-пространстве.

В таком случае, кто ваши основные конкуренты?

Меньшиков

Рынок очень маленький, и так складывается сейчас, что мы все друг друга знаем, мы все — друзья, мы должны друг другу помогать, консультировать и использовать сильные стороны каждого из игроков.

У нас хорошая экспертиза в области digital и ТВ-бэкграунда, но мало опыта в BTL, и мы бы с удовольствием бы подключились к какому-то BTL-проекту, который уже ведет другое агентство спортивного маркетинга.

Почему бренды должны выбирать вас? Sostav постоянно пишет о кампаниях с участием спортсменов, клубов, сборных. Их делали и продолжают делать обычные рекламные агентства. Зачем же бренду идти к новичку, если можно обратиться в проверенное агентство, которое, как и вы, сумеет найти нужных для реализации людей и спортсменов в том числе?

Уткин

Основная сложность у рекламных агентств, которые заходят в спорт, состоит в том, что они вынуждены пробираться через множество препятствий, общаясь и согласовывая всё сначала внутри самого агентства, затем, общаясь, например, с агентом спортсмена, с самим спортсменом, с площадкой… Мы хотим, чтобы Simple Sport стал единственным «окном», в которое необходимо обратиться. Все наработки и контакты у нас есть, имеется также достаточный креативный и производственный опыт. Другими словами, с нами не нужно ходить по всему рынку и по крупицам собирать всю кампанию.

Наша главная задача сейчас — найти такого клиента, которому мы могли бы оказать самый полный спектр наших услуг, чтобы в дальнейшем этот кейс стал отличной и полной демонстрацией нашего портфолио.

Вы планируете каким-то образом продвигать агентство или полагаетесь на «сарафанное радио»?

Меньшиков

То, что мы делаем сейчас — ходим по рекламным тусовкам, выставкам, конференциям. Но большую кампанию мы не планируем.

Уткин

Я сейчас, может быть, скажу как дилетант, как человек, который чаще всего был потребителем услуг рекламных агентств, но я всегда с осторожностью относился к рекламе рекламы. Мне кажется, квалифицированный рекламщик знает, что красиво рассказать можно о чем угодно, но демонстрировать истинные возможности нужно в делах.

Любой футболист стремится к успеху у девушек, но в то же время прекрасно понимает, что вряд ли с их помощью он получит свой новый контракт.

Василий, если какой-либо бренд обратится к вам лично с предложением стать лицом рекламной кампании, вы будете действовать самостоятельно или в рамках данной кампании будете предлагать и услуги своего агентства?

Уткин

Обе ситуации допустимы, вероятнее всего агентство, которое ведет данный бренд, будет работать с нами в коллаборации.

Кто входит в категорию «селебрити», работу с которыми вы обозначили своим ключевым направлением? Вы много говорите исключительно о комментаторах.

Меньшиков

У нас на данный момент есть соглашения с Кириллом Дементьевым и Владимиром Стогниенко. Сейчас мы работаем с ними, пытаемся наиболее эффективно реализовать весь тот инвентарь, который имеем в наличии.

Уткин

У нас есть еще один «селебрити» в запасе. Он пока не слишком активно задействован в рекламном бизнесе, но я чувствую колоссальный потенциал. Это мой домашний енот.

Ничего себе!

Уткин

Вы что, не знали, что у меня живет енот? Им довольно часто интересуются СМИ. Мы сейчас ждем нужного часа, и он обязательно выстрелит.

Напоследок, ранее вы сказали, что намерены развивать спорт. К сожалению, ситуация такова, что в преддверии Чемпионата мира все поголовно увлечены футболом, через два года состоится летняя Олимпиада, и все станут фанатами легкой атлетики и плавания. Возможно ли продвигать спорт в целом, а не отдельные его виды и не в период повышенного интереса?

Меньшиков

Продвигать спорт — задача государства, которое должно его популяризировать. Наша задача — продемонстрировать возможности, которые есть у спорта с точки зрения маркетинга и влияния на аудиторию.

Спасибо большое и удачи в проектах!

Вам спасибо.