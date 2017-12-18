Интервью с Василием Костиным, владельцем группы компаний Boson о рынке digital-рекламы, о том, как агентства конкурируют между собой и важных изменениях за последние несколько лет

В группу входят несколько компаний в частности, флагманское агентство Accord, которое ежегодно занимает лидирующие позиции в рейтингах лучших российских рекламных агентств, работающих в digital-сегменте.

Что сейчас движет рекламой в digital, какие основные направления и тренды вы могли бы выделить?

Digital направление, которое еще пару лет назад было единым, сейчас разделилось на множество отдельных и полноценных ниш, каждая их которых требует глубокого понимания и обширных знаний. Простой пример: веб-студия, которая хорошо разрабатывает корпоративные или промо сайты совершенно точно потерпит неудачу в конкуренции с теми, кто специализируется на разработке интернет-магазинов. Мобильная разработка, programmatic, SMM/ORM (репутационный менеджмент), реклама в блогосфере – любое из этих направлений требует отдельную профессиональную команду в рамках полносервисного агентства .

Каким образом организована работа у вас?

Любой сотрудник может углубленно изучить одну, максимум две области. Время, когда проджект-менеджер мог реализовать весь digital-проект в одиночку давно прошло. Мы быстро поняли: чтобы быть лидерами в отрасли, агентство должно иметь под каждую услугу отдельную профессиональную команду и сильный клиентский сервис, который бы управлял этим сложным механизмом. Помимо полносервисного digital-агентства Accord мы выделили в отдельные агентства направления Ecommerce (агентство Bishop) и мобильную разработку (Агентство Appdate).

Какие услуги у вас наиболее востребованы?

Так как мы изначально полносервисное агентство, то стремимся полностью закрывать потребности наших клиентов в digital и креативе, то есть работаем условно «под ключ»: сначала пишем стратегию, придумываем креатив, разрабатываем и полностью реализуем сайты, CRM, мобильные приложения, продвигаем продукт или услугу в медиа. Наиболее стремительно в рекламе сейчас развивается среда блогеров и репутационный менеджмент.

Почему именно так?

Это связано с изменившейся культурой потребления и высокой конкуренции на рынке. Люди все меньше доверяют прямой рекламе, кроме того, на рынке много однотипных продуктов, засилье навязчивой рекламы. Потребитель стал более разборчивым и внимательным. При этом он готов прислушиваться к лидерам мнений, следовать тем трендам, которые успешные и известные люди пропагандируют. Соцсети позволяют очень быстро распространять такие тренды, именно блогеры и знаменитости стали важным инструментом продаж, достаточно задействовать 5-7 ТОП-блогеров и 20-30 миллионов человек уже будут считать бренд «модным».

Что касается репутационного менеджмента – он стал незаменимой частью процесса покупок. До принятия решения, на всех стадиях, человек идет в интернет посмотреть отзывы, сверить свои ощущения и планы с тем, что написано о продукте в сети. Это касается буквально всех отраслей, особенно придирчиво и внимательно люди традиционно выбирают товары для детей, фармацевтическую продукцию, бытовую технику, фильмы, а также все, что касается отдыха. Вспомните, как важно перед бронированием отеля почитать о нем отзывы в интернете. Бренд, который вкладывает 100 млн рублей в медийную кампанию не может игнорировать репутационный менеджмент, не вложив 3-4 млн в него. Иначе он рискует конверсией продаж.

Ментальность российского потребителя в том, что он готов написать о продукте (потратить свое время на отзыв) только в том случае, если он остался не доволен. Именно поэтому любой бренд должен закладывать этот аспект в маркетинг.

В вашем портфеле только рекламные проекты? Или вы инвестируете и в проекты из другой отрасли?

Умение дешевле конкурентов найти клиентов в любой отрасли – ценнейшее преимущество. Работа в рекламе в этом смысле дает огромный багаж знаний и опыта, которые применяется и в других областях. Опыт проведения рекламных кампаний, сбора экспертных мнений об особенности функционирования отрасли, конкурентах, механизмах продаж – все это дает возможность успешно и с минимальными рисками погружаться в совершенно разнообразные проекты. Традиционный бизнес даже с самым лучшим отделом маркетинга не может конкурировать с агентством по стоимости привлечения клиента, поэтому многие владельцы digital-агентств создают свои нерекламные стартапы. В рамках нашей группы такие тоже есть, за них отвечает отдельное подразделение Catapult Ventures.

Кстати, об опыте работы в рекламном бизнесе, расскажите об управлении разными компаниями. На что вы как управленец больше всего тратите время и как удается не терять фокус внимания?

Большая часть работы – это стратегические вопросы, финальные согласования, принятие ключевых решений по топ-менеджменту, наверное, на это уходит 60 процентов всего времени. Остальное – встречи. Сюда я отношу и внутренние с менеджерами, по тактическим вопросам, финальные собеседования потенциальных сотрудников топ уровня, подведение финансовых итогов и многое другое. И, конечно, встречи с клиентами и партнерами, новые бизнес связи и заключение договоров в отдельных случаях.

Никаких секретов нет, максимальное делегирование суперпрофессионалам своего дела, которым ты доверяешь. Мы стараемся выращивать топ-менеджмент внутри компании – это люди, погруженные в процессы, привыкшие работать в режиме высокой ответственности и стресса. Иногда, конечно, мы нанимаем на топовые позиции и сотрудников извне.

Какими качествами должен обладать ваш сотрудник?

Для нас важен потенциал человека, его желание развиваться в digital, его знания и умения на сегодняшний момент. К нам часто приходят люди с горящими глазами, которые говорят, что за digital будущее, а когда разговор доходит до конкретных вопросов, выясняется, что потенциальный кандидат не знает ответов на совсем банальные и даже не потрудился поискать на них ответы. Рынок так быстро развивается, что выживают и становятся по-настоящему ценными специалистами только смелые, заинтересованные и стремящиеся люди. Принципиальны, конечно, рекомендации с предыдущего места работы, ответ на вопрос: почему кандидат меняет место работы может помочь в принятии решения о найме.

А вы сами как расстаетесь с сотрудниками?

Мы дорожим всеми нашими сотрудниками, создаем максимально комфортную атмосферу в компании, где есть возможность для профессионального роста. Но случается, что с некоторыми сотрудниками нам не по пути, и это нормально, мы стараемся расстаться на хорошей волне, если это обоюдное, скажем так, дружеское решение. И в этом случае, конечно, даем положительные отзывы другим работодателям. Принципиальная позиция – увольнение в случае неэтичного поведения. Если, например, сотрудник пойман на откате или передавал внутреннюю информацию компании конкурентам, или был замечен в краже. Здесь мы поступаем жестко, и двух мнений быть не может: мы добавляем информацию об инциденте в отдельный список, этот документ доступен и другим агентствам.

То есть, фактически, речь идет о черном списке сотрудников?

Скорее информация к сведению, на основе которой работодатель может сформировать представление о потенциальном сотруднике и принять финальное решение о найме. Такой инструмент, конечно, дисциплинирует людей, они понимают всю ответственность за свои поступки.

Что бы вы могли сказать тем, кто только собирается открыть digital-агентство?

Стратегически верным сейчас было бы выбрать одну нишу, одну услугу в рекламной области, делать полносервисное агентство при нынешней ситуации на рынке – бессмысленно. Поэтому я бы упор сделал на чем-то одном из всего спектра услуг, которые активно развиваются в digital-среде. И… делал бы это лучше всех.