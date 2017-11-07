Ранее экс-главред издания «Р-Спорт» уже работал на «Первом» в качестве спортивного обозревателя

Бывший главный редактор издания «Р-Спорт» Василий Конов сообщил в Facebook о своём назначении главным редактором дирекции спортивного вещания «Первого канала».

Ранее Кононов занимал пост руководителя редакции издания «Р-Спорт». В октябре в своем Telegram-канале он сообщил о грядущем уходе из компании: «Семь лет в «Р-Спорт» были фантастическими. Но пора идти дальше. С семьей на Зубовском прощаюсь, с 7 ноября начинается новое», - написал он.

Тогда появилась информация о том, что Конов будет работать на канале «Матч ТВ». В Telegram журналист рассказал, что не планировал переходить на канал. «Конечно же туда я не выхожу и не планировалось такого (никогда). Ни на каком уровне такая возможность не обсуждалась (никогда), никаких переговоров не было (никогда)», - прокомментировал он.

Конов уже работал на «Первом канале» в качестве спортивного обозревателя. Кроме того, был ведущим новостей на «НАШЕ Радио» «Радио 101» и «Радио "Маяк"».