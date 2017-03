Как чиновники и прокремлевские СМИ продвигали акцию к Международному женскому дню

Что объединяет бойца Джеффа Монсона, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и националиста Егора Холмогорова? Все они приняли участие в акции «Вам, любимые», приуроченной к Международному женскому дню. Ее активно освещали федеральные и прокремлевские СМИ, а боты в социальных сетях продвигали сообщения «Российские мужчины заставили улыбнуться всех женщин в мире» и «Хэштег #ВамЛюбимые вышел в лидеры Рунета». Народный фронт даже создал патриотичные стикеры для мессенджера Telegram.

Акция стартовала в ночь на 8 марта. После боя курантов на стене Кремля появилась проекция: изображение с букетом в цветах триколора, чей контур повторял географическую карту России. Световая композиция сопровождалась надписью: «Вам, любимые!». Этот слоган превратился в хештег #ВамЛюбимые, его использовали для продвижения видеопоздравления от президента Владимира Путина. Вчера глава государства решил не ограничиваться традиционными пожеланиями и прочитал отрывок из стихотворения Константина Бальмонта.

В рамках акции был запущен сайт makehersmile.world, где пользователям предлагалось записать свое поздравление любимым женщинам и разместить его в Instagram. По данным сервиса Whois, сайт был зарегистрирован в конце февраля канадской компанией Contact Privacy Inc. в интересах клиента.

Пресс-служба Роспатриотцентра, который подчиняется Росмолодежи, объяснила, что девушек на улицах российских городов поздравляли волонтеры. Именно добровольцы раздавали цветы и листовки в парках, медицинских учреждениях и аэропортах, утверждает ведомство. Поддержал инициативу и бизнес: «Роснефть» дарила на заправках сувениры своим клиенткам, банкоматы Сбербанка поздравляли женщин голосом известного актёра, а сотрудники «Аэрофлота» читали стихи и вручали цветы.

Впрочем, организаторы акции решили не ограничиваться Россией. В ряде европейских стран и в США акция прошла под названием From Russia With Love. Там волонтеры также вручали цветы, чем нередко вызывали недоумение у женщин. В Нью-Йорке реклама From Russia With Love с хэштегом # MakeHerSmile появилась на Таймс-сквер. Об успехе акции и радости иностранок отчитались многие прокремлевские и государственные медиа: Russia Today, агентство «Спутник», МИА «Россия сегодня», «Российская газета», «Взгляд» и другие.