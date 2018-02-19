В преддверии 23 февраля сервис видоизменил интерфейс приложения и озвучил навигацию голосом Владимира Машкова

В приложении «Яндекс.Навигатор» появились танки из игры World of Tanks и командирский голос Владимира Машкова. Таким образом «Яндекс» и Wargaming поздравили своих пользователей с Днём защитника Отечества.

В приложении доступно пять самых популярных в игре танков: советские Т-34-85 и ИС-3, французский AMX 50B, американский M41 Walker Bulldog и британский Churchill I. Любой из этих танков можно установить вместо курсора, который показывает маршрут на экране. Интерфейс приложения сразу изменится: стартовый экран, иконки и раздел «Мои поездки» выполнены в стиле World of Tanks. Атмосферу игры создадут звуки. Например, при превышении скорости перед камерой прозвучит сигнал, который в игре говорит о том, что танк взят под прицел.

Актёр Владимир Машков записал для «Навигатора» более 120 слов и фраз, с помощью которых приложение ведёт водителя по маршруту. В командах Машкова поклонники игры узнают фразы из World of Tanks. «Впереди противотанковые ежи», – предупредит актер о дорожных работах. О приближающейся камере он сообщит словами «Впереди камера, берегись засвета», об аварии – «Кто-то вошёл в клинч». А когда водитель доберётся до места, скажет: «База захвачена. Победа!».