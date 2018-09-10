В Twitter появилась функция аудиотрансляции

В социальной сети Twitter и приложении Periscope, также принадлежащем соцсети, появилась функция записи аудиосообщений и ведения аудиотрансляций. Об этом сообщил CEO Twitter Джек Дорси в своем микроблоге.

Теперь слушать аудиотрансляции могут пользователи Twitter на любых мобильных платформах и в веб-версии Twitter. У авторов будет возможность просматривать статистику по трансляциям, в том числе количество слушателей, время прослушивания, количество повторных прослушиваний и другие показатели.

В соцсети рассчитывают, что новая опция позволит пользователям чаще делиться новостями в прямом эфире. Она будет пользоваться особенной популярностью среди тех, кому не хватает 280 символов в сообщении, чтобы поделиться новостью. Кроме того, пользователи смогут записывать мини-подкасты.

Пока эта функция доступная только для пользователей мобильных устройств с системой iOS.