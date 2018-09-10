Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+9
Проектов
Топсостав
+1
Пост
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

18+

В Twitter появилась функция аудиотрансляции

10.09.2018 в 09:05

Соцсеть также представила возможность записывать подкасты и отправлять аудиосообщения

Depositphotos

В социальной сети Twitter и приложении Periscope, также принадлежащем соцсети, появилась функция записи аудиосообщений и ведения аудиотрансляций. Об этом сообщил CEO Twitter Джек Дорси в своем микроблоге.

Теперь слушать аудиотрансляции могут пользователи Twitter на любых мобильных платформах и в веб-версии Twitter. У авторов будет возможность просматривать статистику по трансляциям, в том числе количество слушателей, время прослушивания, количество повторных прослушиваний и другие показатели.

В соцсети рассчитывают, что новая опция позволит пользователям чаще делиться новостями в прямом эфире. Она будет пользоваться особенной популярностью среди тех, кому не хватает 280 символов в сообщении, чтобы поделиться новостью. Кроме того, пользователи смогут записывать мини-подкасты.

Пока эта функция доступная только для пользователей мобильных устройств с системой iOS.

Twitter
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.