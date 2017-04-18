Google и Ipsos проанализировали покупательское поведение тинейджеров в Сети



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Google и Ipsos опубликовали очередное исследование Generation Z, в котором проанализировали покупательское поведение современных американских подростков. Оказалось, что тинейджеры составляют большой и ценный сегмент населения США: ежегодно они тратят на свои нужды порядка 44 млрд долларов. Двое из трех подростков совершают покупки в интернете, и более половины из них пользуются при этом смартфонами.

В общей сложности респондентами Ipsos стали более двух тысяч человек, проживающих на территории США, при этом в опросе участвовали не только подростки от 13 до 17 лет, но и молодежь от 18 до 24 лет, и взрослые от 25 до 34 лет.

В первую очередь в исследовании Google и Ipsos отмечается, что подростки являются активными покупателями, при этом двое из трех тинейджеров, как правило, совершают покупки в Сети, и более половины из них пользуются при этом смартфонами. Интересно, что онлайн-покупки подростков не ограничиваются книгами и электроникой, они также свободно приобретают в Сети одежду, аксессуары и даже снэки.

По признанию самих школьников, они предпочитают совершать покупки онлайн по нескольким причинам. Во-первых, это возможность избежать каких-либо конфликтов, во-вторых, можно сразу найти несколько предложений и выбрать наиболее выгодное, ну и в-третьих, это просто удобно. Интересно, что большинство подростков обращают внимание на рекламу, а также опираются на мнение своих друзей при выборе того или иного товара. “Когда кто-то моего возраста делает что-то в рекламе, или что-то относится ко мне лично, это может меня затронуть”, - отметил один из опрошенных подростков.

По данным опроса, 53% подростков от 13 до 17 лет используют смартфоны для онлайн-покупок. Для сравнения, люди более старшего возраста значительно реже совершают покупки с помощью мобильных устройств (18-24 года - 30%, 25-34 года - 43%.).

Еще один интересный факт, который выяснился в ходе опроса Ipsos - все больше подростков проводят более трех часов каждый день за просмотром видео на своих телефонах, что превышает время, затраченное на любую другую деятельность на смартфонах. “Наше поколение слишком увлечены селфи и ночным просмотром видео. Некоторые из моих друзей спят только три часа, и они все равно идут в школу на следующий день. Я думаю, что это нормально, потому что я тоже иногда так поступаю”, - признаются сами тинейджеры. Помимо просмотра видео тинейджеры также тратят свое время в Сети на общение в социальных сетях и мессенджерах и онлайн-игры.