17 марта 2017 года лучшие компании были отмечены за поддержку спорта и здорового образа жизни

Форум «Спорт Бизнес Инвестиции», с которого началось мероприятие, собрал на своей дискуссионной площадке мировых и российских специалистов в области практической реализации спортивных проектов, инвестиций в спорт и спортивного маркетинга. Основной целью форума было развитие партнерства в области спорта и здорового образа жизни, обмен опытом и успешными практиками.

«Компания Performance Food всегда поддерживала здоровый образ жизни и спорт. Это мы будем делать и впредь. Нам важно, чтобы люди добивались успехов в поддержании здорового тела и духа, поэтому наш сервис по приготовлению и доставки еды выбирают как спортсмены-профе ссионалы, так и любители», - рассказала PR-директор Performance Food Анна Рябова.

Кстати, крупные сети финтес-клубов, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта, тоже приняли самое активное участие в форуме.



«Самое большое достижение, что мы выросли из реальной подвальной качалки площадью 100 кв.м. до сети с количеством более 40 клубов. Каждый клуб с бассейном и больше 2-3 тыс.м. Мы очень рады, что мы наконец-то попали сюда, что мы можем заявить о себе, что нас заметили» - делится впечатлениями Сергей Рощупкин, Президент сети фитнес-клубов «Зебра».

Торжественная церемония награждения, которую открыл Виктор Гусев – телеведущий и спортивный комментатор, собрала лучшие организации и руководителей, работающих в области профессиональног о и любительского спорта.

«Поддержка спорта, популяризация здорового образа жизни – приоритетное направление социальных инвестиций СИБУРа. Мы стремимся к формированию в наших регионах комфортной спортивной среды и к повышению интереса непрофессиональн ых спортсменов, детей к различным видам спорта. Надеемся, реализация наших программ будет способствовать распространению массового спорта», - отметил на церемонии награждения руководитель направления поддержки инвестиционной деятельности и социальной политики СИБУРа Станислав Каспаров.

Среди участников премии более 80 компаний, которые получили награды в следующих категориях:

Категория 1. Инновации в спорте и здоровом образе жизни

ОЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ АНАСТАСИИ ДАВЫДОВОЙ В СПОРТИВНО-РАЗВЛЕ КАТЕЛЬНОМ КВАРТАЛЕ «ПАРК ЛЕГЕНД», Многофункциональ ная арена «Ледяной куб», Teslawatch, Футбольное сообщество «Я-Футбол», Сеть студий эффективных тренировок FIT-N-GO!, Икс Боди Рус, Fit power by Xbody, Sportand.me.

Категория 2. Проекты сферы физической культуры и спорта

НАО «Центр «Омега» компании промоутер ВТБ Гран-при России Формулы 1 2017 г., АО «РВК», ПАО «СИБУР Холдинг», SMP Racing, KFC Россия, ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Нижнекамскнефте хим», Международный фестиваль спорта и выставка спортивного питания SN PRO EXPO FORUM, УЦ «Парусная Академия», Sport Media Group.

Категория 3. Лучшие проекты по видам спорта

ХК «Ядреный вождь», Общероссийская общественная организация Российская Федерация Баскетбола, ООО «Иркутская нефтяная компания», ХК «Северсталь», Forza Karting, Ролибол клуб «Виртуоз», Агентство стратегических коммуникаций «Ивентика», Автономная некоммерческая организация в целях содействия развитию спорта «Форум «Спортивная держава», Онлайн-проект Ляйсан Утяшевой и Павла Воли «Сила Воли», НО «Ассоциация организаций спортивной отрасли Московской области», ФОНД РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ И МОДЕРНИЗАЦИИ В МЕДИЦИНЕ И СПОРТЕ «ГЕРАКЛИОН», АНО "Спортивный клуб по американскому футболу «Спартанцы», НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИГА СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ СТИЛЕЙ», Цифровое спортивное издание «Чемпионат».

Категория 4. Спортивные объекты и инвестиционные проекты

«Центр речевых технологий», ООО «Бином Софт», Государственное автономное учреждение Свердловской области «Дворец игровых видов спорта», Издательский дом «Спорт день за днем», Журнал «Спорт Бизнес Консалтинг».

Категория 5. Спортивные товары и услуги

ООО «Тесей», ООО «Роза Хутор», ФК «Спартак-Москва» , Отель «Sport Inn», Сеть фитнес клубов «Зебра», Холдинг «Алекс Фитнес», СЕТЬ КОМФОРТ - ФИТНЕС КЛУБОВ GOLD'S FITNESS, Федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit, Компания «ЭФСИ», HISPO, Сеть магазинов спортивного питания «5ЛБ», ООО «Живой Кофе», Компания «Десант здоровья». Линейка диетического биомороженого BioFly, Европейская Юридическая Служба, Футбольная школа для детей «Чемпионика», Русская школа серфинга на Бали «Windy Sun», Сеть медицинских центров Открытая клиника, Performance food (ООО «Здоровая Еда»).

Категория 6. Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни

Креативное MICE агентство MaxMedium, ООО «Орифлэйм Косметикс», АВМ СПОРТ, CRAFT, «Воронежская любительская хоккейная лига», Московский Кредитный Банк, Букмекерская Компания «Лига Ставок», Агентство «Вспорте», Издательский Дом «Советский спорт», Агентство спортивных новостей «Р-Спорт» медиагруппы «Россия сегодня», Журнал «Men`s Health», Журнал «Большой спорт», SPN Communications.

Категория 7. Спонсорские спортивные проекты

АПИРХ «Лига Легенд мирового хоккея» , Maxissport, ГОЛ!РЕЯ BUD Alcohol Free, АО «СПОРТ-ЭКСПРЕСС» .

Категория 8. Корпоративные социально-спорти вные проекты

Industrials, «Центральный спортивный клуб финансовых органов России», Technical Production IG-PRO, Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи», Торговая марка Drive for Life, Тревел 4 Спорт, ПАО Банк «Югра», ПАО «Восточный экспресс банк», Радиостанция «Спорт FM».

9. Категория - Профессионалы спорта и здорового образа жизни

ХК «Капитан», iMBBarbell (ООО «СтройГарант»), Easy Partners Group, TM STAYER, ООО «Заряд», Компания «Мой мяч», Онлайн-проект здорового похудения «Бикини Бум с Катей Медушкиной», IRONSTAR, Mr Djemius Zero, ООО «Панорама». Сеть букмекерских клубов.