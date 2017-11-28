Брифы для участников российского этапа конкурса Young Lions 2018 представили шесть благотворительных фондов

Брифинг участников прошел 24 ноября в Москве в Академии коммуникаций Wordshop. Для региональных участников организовали рассылку брифов по электронной почте. На выполнение заданий молодым креаторам предоставили целые выходные, и уже вечером 26 ноября все работы были загружены на сайт фестиваля festival.ru.

Конкурс молодых креаторов поддержал фонд «Друзья», позиционирующий себя как «агрегатор возможностей, знаний, ресурсов и опыта» и являющийся акселератором для многих благотворительных фондов России.

«Визуальная коммуникация большинства фондов требует существенного улучшения. Во всем мире есть практика привлечения молодых специалистов для решения подобных задач. Молодые талантливые дизайнеры лучше чувствуют и понимают визуальный язык нового поколения, которое необходимо вовлекать в благотворительность. Чтобы оно не оставалось равнодушным к этой теме», — комментирует соучредитель «Друзей», cоветник ректора, почетный член Ассоциации содействия развития Московской школы управления «Сколково» Гор Нахапетян. – По результатам конкурса мы рассчитываем получить новые неординарные идеи, которые позволят создать яркий визуальный узнаваемый образ для наших подопечных фондов. И мы сможем показать это всему сообществу НКО».

Заказчиками на конкурсе молодых креаторов выступили 5 благотворительных фондов, состоящие в программе развития фонда «Друзья», а также проект ProCharity, являющийся одним из уставных проектов фонда «Друзья». Каждый из них составил бриф в своей категории.

В категории Media благотворительный фонд «Старость в радость» поставил перед участниками конкурса задачу побудить общественность к поддержке домов престарелых, используя различные медийные решения.

В категории Print фонд «Линия жизни» призвал молодых креаторов создать концепцию рекламной кампании фонда в печатной прессе и outdoor, а также макет на основе предоставленных заказчиком изображений.

В категории Cyber фонд «Детские сердца» обратился к молодым креаторам с просьбой разработать стратегию продвижения в web-пространстве и повышения узнаваемости фонда среди аудитории.

В категории Film проект ProCharity предложил участникам конкурса создать рекламный ролик до 60 секунд для продвижения онлайн-платформы интеллектуального волонтерства ProCharity.

В категории PR фонд «Солнечный город» сформулировал задачу как создание концепции рекламной кампании, призванной продвигать идею «повседневной благотворительности» среди пользователей интернет-сервисов.

И, наконец, в категории Design фонд Константина Хабенского предоставил молодым креаторам возможность разработать фирменный стиль проекта волонтерского фандрайзинга Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Для более качественного и яркого исполнения задачи фотобанк Depositphotos предоставил креаторам доступ к фотографиям и изображениям.

Победители конкурса молодых креаторов станут известны на церемонии награждения фестиваля Red Apple 8 декабря 2017 года. Шесть финалистов получат молодежные аккредитации на Cannes Lions 2018 от фонда «Друзья». Одну из команд наградят специальным призом.

Желаем удачи!