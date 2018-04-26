Подготовка к крупнейшему спортивному событию этого лета близится к своему логическому завершению — до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 осталось менее 50 дней. Сегодня организаторы турнира объявили о старте народного голосования за девиз для российской сборной.
Народное голосование за народные девизы — авторами вариантов-победителей стали сами россияне, ведь возможность предложить свой вариант девиза был у всех желающих.
В финал вышли три слогана:
- «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой»
- «Играй с открытым сердцем»
- «Русские медведи движутся к победе».
Голосование продлится до 14 мая в 11:00 по московскому времени. Вместе с девизом российской команды будут выбраны слоганы для остальных национальных сборных.
Девизы будут нанесены на автобусы команд-участниц ЧМ-2018.
Пользователи социальных сетей не упустили возможности покреативить и предложить альтернативные варианты девиза для футбольной сборной, например, «Русские буратины — бегайте, скотины»