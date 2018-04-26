Народ не упустил возможности предложить альтернативные варианты

Подготовка к крупнейшему спортивному событию этого лета близится к своему логическому завершению — до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 осталось менее 50 дней. Сегодня организаторы турнира объявили о старте народного голосования за девиз для российской сборной.

Народное голосование за народные девизы — авторами вариантов-победителей стали сами россияне, ведь возможность предложить свой вариант девиза был у всех желающих.

В финал вышли три слогана:

«Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой»

«Играй с открытым сердцем»

«Русские медведи движутся к победе».

Голосование продлится до 14 мая в 11:00 по московскому времени. Вместе с девизом российской команды будут выбраны слоганы для остальных национальных сборных.

Девизы будут нанесены на автобусы команд-участниц ЧМ-2018.

Пользователи социальных сетей не упустили возможности покреативить и предложить альтернативные варианты девиза для футбольной сборной, например, «Русские буратины — бегайте, скотины»