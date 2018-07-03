Система не пропустит в школу посторонних

Минпросвещения России намерено внедрить в отечественных школах электронную систему распознавания лиц в рамках проекта «Цифровая школа», сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву.

Система не пропустит в школу посторонних. Министр заявила, что в настоящее время в учебных заведениях используются десятки вариантов охранных систем, но идентификация по лицу является не только надежным, но и более дешевым способом.

«Главная цель для нас — это безопасность. В цифровой школе она будет контролироваться через систему видеоидентификации. Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу — не только надежная, но и дешевле, чем многие другие», — сказала Ольга Васильева.

Технология распознавания лиц внедряется в разных сферах. Так, киносети «Синема парк», «Формула кино», а также региональная «Синема 5», начали устанавливать системы распознавания лиц в кинозалах. Это внутренняя разработка Rambler Group, которая анализирует количество людей в зале, их пол и возраст, что поможет таргетировать рекламу и контролировать посещаемость.