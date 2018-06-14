Компьютерное зрение должно помочь кинотеатрам таргетировать рекламу и планировать репертуар

Российские кинотеатры тестируют систему считывания лиц в кинозалах, которая в будущем сможет помочь таргетировать рекламу и контролировать посещаемость. Такие проекты уже запустили «Синема парк», «Формула кино» и «Каро», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя Rambler Group Дмитрия Смиркина.

Система для считывания лиц — внутренняя разработка группы, в неё входят камеры в зале и нейросети, позволяющие анализировать количество людей в зале, их пол, возраст, пользовательские характеристики. Так киносеть может контролировать посещаемость — из-за неучтенных посетителей кинотеатры теряют выручку и получают штрафы от прокатчиков. Кроме того, знания об аудитории дают возможность настраивать рекламу и планировать репертуар. Rambler будет тестировать технологию до осени и надеется использовать полученные данные и при настройке таргетинга на других своих активах

Гендиректор VisionLabs Александр Ханин отмечает, что помимо рекламных возможностей, аналитика дает новый канал коммуникаций с потребителями, который помогает увеличивать средний чек и возврат клиентов. «Компании могут сразу же давать повторному клиенту скидки на кассах, делать персональные предложения. При этом стоимость решения может быть разной, так как она сильно зависит от количества камер и контролируемых зон в кинотеатре — это может быть только точка входа, а может быть вход в каждый зал и каждая касса», — объясняет он.

Компьютерным зрением занимается и IT-компания CVizi, решения которой установлены в региональной киносети «Синема 5», а также в тестовом зале «Каро». Система анализирует картинку с камер, определяя человеческие силуэты, и сравнивает данные с продажами в кассе. Это единственный достоверный источник данных, способный оперативно дать информацию и спасти кинотеатр от необоснованных штрафов за неучтенных посетителей, отметили в CVizi.