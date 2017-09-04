Несмотря на отсутствие закона по регулировке криптовалюты, бизнесменов обвинили в незаконной банковской деятельности



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Пресс-служба МВД сообщила, что костромские полицейские и сотрудники ФСБ задержали троих предпринимателей, которые зарабатывали на обналичивании и продаже биткоинов.

С целью обмена и перевода криптовалюты задержанные оформили на своих родственников более 300 банковских и sim-карт. По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн рублей.

В рамках расследования полицейские допросили 400 свидетелей, провели около 30 экспертиз. В итоге, предпринимателям предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность». Уголовное дело передано в суд, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Сейчас в России нет закона, который регулирует оборот криптовалют, однако глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что в ведомстве готовят список решений и правил обращения криптовалют. По его словам, подобные операции должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Он также заявил, что биткоин вряд ли будет полностью легализован в России, поскольку эта технология основана на иностранных алгоритмах шифрования, а они не признаны с точки зрения российской юрисдикции.