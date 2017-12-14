Эксперты связывают это с запуском систем Android Pay и Apple Pay

ЦБ впервые за последние десять лет зафиксировал снижение объема снятия наличных денежных средств с банковских карт. По итогам трех кварталов 2017 года граждане сняли с карт более 18,7 трлн руб., что на 300 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные регулятора.

Количество и общая сумма безналичных операций по картам продолжают стабильно расти. Всего за три квартала текущего года граждане расплатились картами почти 13 млрд раз на сумму 11,4 трлн руб., что на 31% больше, чем годом ранее. Средний чек при этом составил 891 руб., против 940 руб. годом ранее. Это свидетельствует о том, что карты все чаще используются при совершении повседневных покупок.

В банках подтверждают тренд сокращения снятия наличных денежных средств в банкоматах и смещение приоритетов в сторону безналичных операций. Отмечается рост количества клиентов, активно использующих карты, и объема среднего оборота на каждого клиента. Банкиры уверены, что граждане наконец оценили преимущества карт перед наличными.

Почти все банки предлагают держателям карт разнообразные программы лояльности: можно получать бонусы у партнеров банка, копить мили, а также при наличии функции кешбэка получать часть суммы обратно на счет. «Осознание, что с карт можно не только тратить деньги, но и немного зарабатывать, меняет поведение клиентов банков»,— отмечает представитель банка.

Эксперты связывают перелом тенденции в этом году с проникновением на банковский рынок современных технологий, в частности, с запуском сервисов бесконтактной оплаты через смартфоны — Android Pay и Apple Pay. Клиенты, подключившие эти сервисы, увеличивают свои обороты по безналичной оплате на 30%. Помимо этого оплатить крупную покупку с карты в интернете легко с помощью мобильного телефона.