Стоимость Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы оценивается в 299 млрд рублей



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В рамках программы «Цифровая экономика» российскому правительству предложено создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС). Стоимость системы оценивается в 299 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на план мероприятий.

Речь идет о гибридной сети спутниковой и сотовой связи. Идея по её созданию принадлежит «Роскосмосу». «Все понимают, что только сотовыми сетями покрыть территорию страны невозможно», — отметил собеседник РБК. Поэтому на низкую орбиту хотят запустить группировку спутников, которые обеспечат прием на всей территории Земли.

Стоимость создания инфраструктуры ГМИСС оценивают в 19 млрд руб., а разработку эскизного проекта ГМИСС — в 30 млрд руб. внебюджетных средств, которые должны быть привлечены в 2019 году. Проведение первого этапа опытно-конструкторских работ в 2020 году обойдется еще в 250 млрд руб. внебюджетных средств.

Официально представители «Роскосмоса» и Внешэкономбанка (будет принимать решение о финансировании) отказались комментировать создание ГМИСС.

Предполагается, что разработка и выделение финансирования на ГМИСС начнутся в 2018 году, а первые опытные образцы должны появиться к 2020 году.

Описание ГМИСС похоже на систему, которую создает стартап OneWeb при поддержке Qualcomm и Virgin. Он планирует запустить на орбиту Земли 648 спутников (с дальнейшим расширением до 2,5 тысячи) для глобального покрытия интернета. Пока ни один спутник запущен не был, но завершить создание группировки планируется к 2019 году.

«Цифровая экономика» была предварительно утверждена летом 2017 года для развития в России направлений, связанных с обработкой и передачей данных. Окончательные планы должны быть согласованы правительством в декабре 2017 года.