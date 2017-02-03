Viacom запускает новый платный канал с зарубежными сериалами



Скриншот сериала "Шерлок Холмс"

Медиахолдинг Viacom запустит в марте русскоязычную версию американского Spike. На платном телеканале будут показывать такие популярные сериалы, как «Шерлок», «Фарго», «Острые козырьки» и «Остаться в живых».

Елена Бальмонт, гендиректор Viacom International Media Networks (VIMN) в России, рассказала газете «Коммерсант», что 15 марта медиахолдинг запустит в России и СНГ телеканал Spike. Канал будет транслировать в основном телесериалы, а также фильмы и популярные шоу.

Телеканал Spike работает с 2003 года. Целевую аудиторию канала составляют зрители от 35 лет, преимущественно мужчины. В России введены законодательные ограничения на иностранный контент, поэтому Spike, как и другие каналы VIMN, не сможет размещать рекламу. Телеканал будет зарабатывать за счет платной подписки.

Медиахолдинг уже договорился о трансляции Spike с операторами «Ростелеком», «Акадо» и ГК «Орион». Ведутся переговоры с «Вымпелкомом» и «ЭР Телекомом». Напомним, что в конце декабря 2016 года в Viacom заявили, что отключают свои телеканалы из сетей МТС. Елена Бальмонт рассказала, что в компании надеются на возобновление сотрудничества с оператором.

Кроме Viacom, каналы с западными сериалами запускают и другие компании. У «Газпром-медиа» появился телеканал «Киносерия», который показывает европейские сериалы. Viasat транслирует американские сериалы на TV1000 Premium HD. Артем Лысов, директор по маркетингу Viasat считает каналы с сериалами самой динамичной категорией телевидения. Если в 2014 году таких каналов было 48, то в 2016 их количество в РФ увеличилось до 69. Но Лысов отмечает, что из-за высокой стоимости прав на кинопоказ, количество фильмов и сериалов на национальных каналах все время уменьшается.