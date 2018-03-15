Новый ГОСТ вступает в силу 1 июня 2018 года

Росстандарт утвердил подготовленный Росавтодором новый ГОСТ, согласно которому все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения, могут быть как белого, так и желтого цвета. Синими могут стать прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.

Вводится ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт: знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, разметка типа «вафельница» (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке). Такая разметка уже применяется на 30 перекрестках в Москве, а новым ГОСТом она будет легализована. Стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота.

Новый ГОСТ принят в рамках приведения документации в соответствие с техрегламентом Таможенного союза 2011 года «Безопасность автодорог» и ПДД. Разметка желтого цвета позволяет «улучшить ее видимость», особенно в регионах, где обильно выпадает снег. Синяя разметка будет применяться для обозначения парковки.

Несмотря на то, что новые обозначения вступят в силу уже летом, новая разметка появится не сразу: она должна пройти все этапы согласования, а наносить ее будут при плановой замене асфальта. При этом по-прежнему можно будет использовать старые обозначения