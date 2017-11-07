Москва присоединилась к списку городов, в которых нарисовали многометровые граффити c изображением футболистов

Спорт и искусство вызывают одинаково сильные эмоции. Арт-проект родился из желания показать экспрессию спорта через искусство. Граффити рисуют художники стрит-арта в особой технике, объединяющей арт и тему спорта в абстрактной манере.

Реализация данной масштабной акции, которую активно поддержали уличные художники, – инициатива «Альфа-Банка» – официального банка ЧМ-2018.

«Придумывая этот проект, мы хотели не только создать настроение в городе или арт-объект. Мы хотели подчеркнуть всю значимость этого события для России – его масштаб и даже историческое значение», – рассказала Елена Чехоева, директор проекта FIFA в «Альфа-Банке».

За 220 дней до начала Чемпионата мира граффити появились на фасадах домов на Никитском бульваре и Зацепском Валу в Москве. Стоит отметить, что, несмотря на многочисленные попытки горожан сравнить изображения с реальными футболистами, авторы уверяют, что все образы собирательные и не имеют конкретных прототипов.

Ранее футбольные в граффити появились в Москве в Северо-Западном округе столицы рядом со стадионом «Открытие Арена» – по просьбе москвичей изображения украсили стену одной из электроподстанций.

В Самаре в одном из скверов на площади имени Куйбышева объектами творчества уличных художников стали временные сооружения для паркура. Эскизы будущих изображений были созданы в рамках конкурсной программы фестиваля уличной культуры «STREET-ART-TEST».

В Казани граффити ростом с трехэтажный дом с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду появилось еще в июне накануне Кубка Конфедераций. Портрет, выполненный в необычной технике, нарисовали на стене одного из отелей города. Сообщается, что к ЧМ-2018 в столице Татарстана появятся и другие гигантские граффити с изображениями звезд мирового футбола, в том числе, возможно, лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

Подобные работы к началу ЧМ-2018 украсят многие российские города, где пройдут матчи мундиаля.

Данный проект реализован совместно с медийным агентством OMD Media Direction и рекламным агентством Orange.