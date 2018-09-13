В России могут запретить рекламу гомеопатических средств

Реклама гомеопатических лекарств может оказаться под запретом в России, так популярность таких препаратов остаётся стабильно высокой из-за широкой рекламы на телевидении и в печатных изданиях, а эффективность их не доказана. Соответствующий законопроект разработал и внёс на рассмотрение Госдумы сенатор Совета Федерации Антон Беляков, сообщает «Парламентская газета».

Автор считает, что реклама гомеопатии не может осуществляться на тех же условиях, что и реклама лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью, так как в этом случае покупатель вводится в заблуждение. Таким образом, он предлагает запретить такую рекламу везде, кроме специализированных медицинских изданий и в местах проведения фармацевтических выставок, семинаров, конференций.

«Главным достоинством гомеопатических препаратов в глазах потребителя является их практически абсолютная безвредность и почти отсутствующие побочные эффекты, сведённые максимум до возможности аллергических реакций. Между тем при кажущейся безвредности именно такие препараты несут особые риски для здоровья пациента, вплоть до летального исхода. Не имея выраженного и, главное, доказанного терапевтического действия, гомеопатические средства, привлекая своей «натуральностью», часто заменяют реальное лечение достаточно серьёзных заболеваний», — рассказал свою точку зрения Беляков.

В 2016 году объём рынка гомеопатических препаратов в России составил 8 млрд рублей — было продано 20 млн упаковок. Обеспокоенность популярностью гомеопатии выражают представители различных научных сообществ, в том числе и из европейских стран. В феврале 2017 года Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований приняла Меморандум № 2 «О лженаучности гомеопатии».

13 сентября законопроект планируется к рассмотрению в первом чтении на пленарном заседании палаты.