Клиенты одного из крупнейших застройщиков Подмосковья не могут зарегистрировать договоры долевого участия

Один из крупнейших застройщиков Подмосковья Urban Group не может продавать свои квартиры, поскольку Росреестр перестал регистрировать договоры долевого участия по квартирам компании, пишет «Коммерсант».

"Регистрационный орган ссылается на отсутствие сведений об уплате взносов от компенсационного фонда", — сообщили в Urban Group, добавив, что компания неоднократно направляла письменные обращения в фонд с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, но не получила ответа. С 1 января 2018 года Urban перечислила в фонд 27,5 млн рублей, сейчас на лицевом счете в личном кабинете девелопера — 19,8 млн рублей.

Представители застройщика отмечают, что из-за этой проблемы компания может потерять 815,5 млн рублей: если договоры долевого участия не будут зарегистрированы, дольщики не оплатят запланированную покупку жилья.

С 21 октября 2017 года застройщики отчисляют 1,2% от стоимости ДДУ в фонд, откуда при наступлении у компаний проблем выплачиваются компенсации дольщикам или финансируется достройка объектов. Фонд направляет информацию о внесенном платеже в Росреестр, который регистрирует договор. Опрошенные изданием девелоперы, включая ПИК, ФСК «Лидер», МИЦ, «Гранель», «Инград», сообщили, что не испытывают проблем с регистрацией своих ДДУ.

Компания Urban Group занимает 8-е место в России по объему текущего строительства с показателем 867,8 тыс. кв. м. Компания реализует проекты на территории Московской области. Основной владелец компании — Александр Долгин.