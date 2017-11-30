Суд признал запрещенными для распространения сведения о совместных поездках на автотранспорте



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В России могут заблокировать популярный сайт для организации совместных поездок BlaBlaCar из-за жалоб на работу сервиса. Представители сервиса пытаются оспорить решение Тимашевского районного суда Краснодарского края, который запретил распространение сведений об организации совместных поездок, сообщает РБК.

В сентябре этого года Тимашевский районный суд Краснодарского края признал запрещенными сведения о совместных поездках на автотранспорте, распространяемые на сайте www.blablacar.ru. ООО «Комьюто Рус». Основанием для запрета послужило то, что сервис предоставляет информационные услуги лицам, которые осуществляют коммерческие перевозки без разрешения.

Решение еще не вступило в силу, однако если это произойдет, доступ к сайту BlaBlaCar будет заблокирован в России.

«Обвинение стало для нас большим сюрпризом. Мы обратились в суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подали апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной, потому что считаем его несправедливым», — пояснил представитель сервиса.

По мнению создателей сервиса, пользователи BlaBlaCar не ведут коммерческой деятельности и не получают прибыли, добровольно подвозя попутчиков по заранее спланированному маршруту, а те взамен частично компенсируют владельцу машины расходы на бензин.BlaBlaCar была образована в Париже в 2006 году, сегодня услугами одноименного сервиса онлайнового поиска автомобильных попутчиков пользуются 50 млн клиентов в 22 странах. В России сервис работает почти четыре года.