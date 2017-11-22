Соответствующий документ разработан АКИТ и направлен на рассмотрение в Минпромторг



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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает принять в России закон «О распродажах», в котором будут прописаны права предпринимателей и потребителей, сообщают «Известия». Соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в Минпромторг.

Авторы проекта закона предлагают закрепить понятие распродаж и самые распространенные их виды, а также установить степень ответственности для нечестных предпринимателей и потребителей.

При составлении проекта в Ассоциации опирались на опыт регулирования распродаж за рубежом, в частности на опыт Италии, где власти ежегодно утверждают официальный календарь распродаж.

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Виталий Бахметьев выразил готовность поддержать инициативу. «В законопроекте нужно прежде всего предусмотреть механизмы, не допускающие манипулирования ценой, когда её сначала поднимают, а потом опускают, и других нечестных действий. Если разработают такой документ, принять его будет правильно», — приводит RT слова Бахметьева.

Инициатива уже направлена главе Минпромторга Денису Мантурову на рассмотрение.