Instinct и «МегаФон» представили новую рекламную кампанию

К началу учебного года «МегаФон» и команда агентства Instinct разработали новую рекламную кампанию. При покупке смартфона ZTE для учебы, оператор сотовой связи подарит школьнику планшет для развлечений. В ролике танцуют и поют девушки из группы поддержки.

Как объясняют авторы проекта, девочки из группы поддержки, выступающие для юного школьника, – такой же приятный сюрприз, как и подарочный планшет. Специально для ролика был написан оригинальный трек и текст песни, а в съемках участвовали профессиональные танцоры и акробаты. Рекламу снял американский режиссер Райан Патрик, работавший также над клипом для российской группы Tesla Boy.

«Уже не первый год «МегаФон» запускает специальные предложения к 1 сентября. В этот раз перед нами стояла нетривиальная задача – в первую очередь, привлечь внимание к акции потенциальных владельцев новых устройств – детей и подростков. По этой причине мы сделали ролик ярким, динамичным и музыкальным. Учитывая, что львиную часть времени в кадре будут девушки из команд поддержки, мы подбирали режиссера, для которого черлидеры являются частью национальной культуры. В итоге получился очень яркий и динамичный ролик, который одинаково хорошо смотрится как со звуком, так и без звука в цифровой среде», - говорит Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона».

Состав творческой группы

МегаФон (клиент)

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям – Снежана Черногорцева

Руководитель по интегрированным коммуникациям – Андрей Литвинов

Продюсер – Александра Потапова

Instinct (креатив)

Креативные директора — Роман Фирайнер, Алексей Мешков

Копирайтер — Митя Шардин

Арт-директор — Ксения Сапунова

Старший менеджер по стратегическому планированию — Евгения Басенко

Руководитель отдела по работе с клиентами — Сандра Капчиц

Руководители группы по работе с клиентами — Екатерина Цвирова, Елена Смирнова

Менеджер по работе с клиентами — Светлана Пантюкова

Trehmer (продакшн)

Режиссер – Rуan Patrick

Оператор – Евгений Козлов