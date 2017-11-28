Им стал Михаил Халчевский из Aviasales

ОТМ продолжает усиливать свою команду: главой нового подразделения рекламной группы, контролирующего качество трафика и рекламного инвентаря, назначен Михаил Халчевский. Ранее он развивал данное направление в команде интернет-сервиса Aviasales.

Михаил Халчевский займет в компании специально созданную должность руководителя департамента интернет-рекламы. В его обязанности будут входить технические аспекты реализации рекламных проектов, контроль качества трафика и рекламного инвентаря группы OTM, в том числе компании Video Target, специализирующейся на программатической закупке мобильной видеорекламы.

Появление новой позиции в руководстве группы стало ответом на запросы брендов, которые в 2017 году начали уделять повышенное внимание так называемой репутационной безопасности (brand safety), а также вопросам фильтрации мошеннического трафика (antifraud). В компетенцию департамента интернет-рекламы будет входить повышение эффективности кампаний за счет планирования и контроля всего процесса размещения.

У Михаила Халчевского богатый опыт работы в рекламном бизнесе. Он родился в Москве в 1992 году, окончил факультет управления в чрезвычайных ситуациях Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Работать в рекламе начал в 2009 году на позициях веб-дизайнера и специалиста по контекстному размещению в профильных агентствах Fenix Consult Group и Adway Promotion. Затем руководил отделом маркетинга в строительном бизнесе, после чего перешел на должность ведущего менеджера по реализации рекламных проектов в агентство RTB-Media, где занимался программатическими закупками медийного инвентаря. Следующим местом его работы стал крупнейший российский метапоисковик авиабилетов Aviasales, который пригласил Михаила возглавить направление программатической рекламы.

«Сверхвысокая квалификация в работе с трафиком крайне востребована, наличие того или иного мобильного инвентаря перестало быть конкурентным преимуществом – сегодня нужно уметь выдающимся образом с ним работать, – говорит основатель рекламной группы ОТМ Дмитрий Лазарев. – Задачи клиентов становятся все разнообразнее, предложения от площадок – все детализированнее, а людей, которые в состоянии квалифицированно во всем этом разобраться, на рынке мало и пока что они концентрируются не в рекламных агентствах, а на стороне интернет-площадок».

«Поскольку, поработав на стороне агентства, клиента и издателя, я успел изучить изнутри практически всю экосистему рынка интернет-рекламы, меня крайне заинтересовало предложение группы ОТМ, у которой уже сегодня есть полный набор разработок в сфере программатических закупок – собственные DSP-, SSP- и DMP-платформы, – говорит руководитель департамента интернет-рекламы группы OTM Михаил Халчевский. – Если, имея в своем распоряжении такой арсенал, сделать все как надо, то на выходе обязательно получится что-то крайне интересное. Я постараюсь добавить своей экспертизы и помочь ребятам развивать их классный продукт».