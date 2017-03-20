Активисты готовятся к забегу на Московском марафоне



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В рамках подготовки к Московскому Марафону активисты запустили спортивную игру для бегунов. Как оказалось, ее участники соревнуются в скорости не только между собой, но и с поездами метро.

Стать участником игры “Битва за марафон” может любой желающий. Для этого необходимо лишь зарегистрировать бота в Telegram, пробегать еженедельно 5 км и отправлять свои результаты с трекера для сравнения его с результатом соперников. Победители игры смогут принять участие в главном беговом событии России - Московском марафоне, который пройдет в сентябре.

В рамках подготовки к забегу спортсмены используют все возможности города. Так, активисты сняли видео, в котором бегун обгоняет поезд метро: молодой человек выбежал из поезда и устремился к следующей станции. Забег снимался с двух камер — одна закреплена на голове самого спринтера, другая в вагоне метро, который он покинул. В результате, преодолев расстояние между двумя станциями, спортсмен забежал в тот же вагон, откуда и стартовал. Отметим, что акция “Обгони метро” впервые была запущена в Европе в 2014 году. Первым сразился с подземкой англичанин-сприн тер Джеймс Хептонсталь.

На видео лондонский забег 2014 года.

Первый, кому удалось обогнать поезд в метро - англичанин Джеймс Хептонсталь.